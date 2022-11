Będzie to czwarty pojedynek o punkty biało-czerwonych z Helwetami w historii eliminacji ME - poprzednie trzy zakończyły się zwycięstwami Polaków. Polska zajmuje 13. miejsce w rankingu FIBA, w tym 10. w Europie, a przeciwnik plasuje się w tym zestawieniu na 57. pozycji.

Trzy dni po spotkaniu w Lublinie drużyna trenera Igora Milicica zmierzy się w Zagrzebiu, w hali im. Drażena Petrovica, z Chorwacją i będzie to szansa na rewanż za sierpniową porażkę na Torwarze w Warszawie 69:72.

Biało-czerwoni, którzy we wrześniu zajęli czwarte miejsce w ME, mają już zapewniony udział w kolejnym Eurobaskecie w 2025 roku jako jeden ze współgospodarzy turnieju. Uczestniczą jednak dalej w prekwalifikacjach, ns co "zapracowali" odpadnięciem w pierwszym etapie eliminacji MŚ 2023. Za rok wystąpią też we właściwych eliminacjach.

Polska i Szwajcaria mają na razie identyczny bilans meczów w grupie E prekwalifikacji (1-1). Szwajcarzy pokonali Austrię 74:64, a następnie przegrali z Chorwacją 54:90. Identyczne rozstrzygnięcia padły w spotkaniach biało-czerwonych z tymi rywalami.

W składzie gości zabraknie w Lublinie 28-letniego koszykarza NBA (gra za oceanem od 2014 r.) Clinta Capeli, który w obecnym sezonie notuje średnio 9,3 pkt i 10,4 zbiórek w barwach Atlanta Hawks. Nie będzie też najlepszego strzelca (16,5 pkt) dotychczasowych meczów preeliminacji Marko Mladjana.

Grecki trener drużyny Ilias Papatheodorou do Polski zabrał za to Jonathana Kazadiego - średnio 11,5 pkt, 5,8 zb., 5,5 asyst oraz Roberta Kovaca - średnio 13 pkt.

Helweci uczestniczyli w pierwszym etapie prekwalifikacji i zajęli drugie miejsce w gr. A (za Austrią) z bilansem 4-2.

Szwajcaria do koszykarskich potęg nie zalicza się od lat, choć brała udział w pierwszej edycji ME w 1935 roku w Genewie i wówczas była czwarta. Drużyna z alpejskiego regionu Europy wzięła udział w pięciu ME (1935, 1946 - piąte miejsce, 1951 - 13., 1953 - 11., 1955 - 14.). Zagrała też w igrzyskach olimpijskich 1948 w Londynie i zajęła 21. miejsce.

Polacy zmierzyli się ze Szwajcarami w prekwalifikacjach el. ME 1995 oraz w eliminacjach ME 2013. Ostatni pojedynek obu drużyn, rozegrany w Zielonej Górze we wrześniu 2012, zakończył się wysokim zwycięstwem biało-czerwonych 111:67, w czym największy udział miał Marcin Gortat - 31 pkt i 19 zbiórek. Polska zajęła wówczas pierwsze miejsce w gr. E z bilansem 6-2 i awansowała do turnieju finałowego, co nie udało się Szwajcarii (bilans 3-5 i czwarta lokata).