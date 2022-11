Polska jako współgospodarz Eurobasketu 2025 ma już zapewniony udział w tym turnieju.

Biało-czerwoni trafili do preeliminacji ME 2025 bowiem nie udało im się zakwalifikować do drugiego etapu eliminacji MŚ 2023. We wrześniu, podczas finałów ME w Berlinie, ogłoszono, że Polska będzie jednym z gospodarzy fazy grupowej w 2025 r.

Polacy w tegorocznych ME zajęli wysokie, czwarte miejsce (byli w czwórce pierwszy raz od 1971 roku).