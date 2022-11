Olympiakos Pireus - BC Polkowice 70:83 (22:14, 13:23, 13:27, 22:19)

Olympiakos Pireus: Megan Gustafson 30, Aina Ayuso 15, Kylee Shook 9, Digna Strautmane 9, Eleni Syrra 4, Anna Spyirdopulou 2, Anna Stamolamprou 1, Evdokia Stamati 0, Ioanna Diela 0, Evangelia Vamvaka 0;

BC Polkowice: Artemis Spanou 27, Stephanie Mavunga 12, Zala Friskovec 10, Weronika Telenga 10, Klaudia Gertchen 10, Yvonne Turner 9, Sasa Cado 2, Weronika Gajda 2, Julia Piestrzyńska 1, Liliana Banaszak 0.

W pierwszej kolejce Euroligi Polkowice sensacyjnie pokonały we własnej hali Fenerbahce Stambuł (73:46), czyli jednego z głównych kandydatów do wygrania całych rozgrywek. Wygrana była na tyle okazała, że mistrzynie Polski leciały do Grecji jako lider grupy A i faworyt środowego spotkania.

Początek spotkania był wyrównany i żadnej z drużyn nie udało się uzyskać większej przewagi. Po dwóch celnych rzutach osobistych Yvonne Turner na tablicy wyników widniał remis 12:12. Przez kolejne trzy minuty BC nie potrafił jednak zdobyć punktu i Olympiakos odskoczył na 22:12.

W drugiej kwarcie przewaga greczynek nie malała, a po trafieniu z dystansu Megan Gustafson zrobiło się 27:18. Szybkim trafieniem spod kosza odpowiedziała Weronika Telenga i od tego momentu rozpoczął się pościg polskiego zespołu. Wystarczyły trzy minuty i po indywidualnej akcji Zaly Friskovec było już tylko 29:28.

Bohaterką ostatnich sekund drugiej części była Artemis Spanau. Greczynka grające w barwach BC najpierw zebrała piłkę w defensywie, później to samo zrobiła na tablicy rywalek po niecelnym rzucie Stephanie Mavungi, ponowiła skutecznie atak, a do tego była faulowana i skutecznie wykonała rzut osobisty. Dzięki temu w połowie meczu mistrzynie Polski prowadziły 37:35.

Na początku trzeciej kwarty po trafieniu Kylle Shook Olympiakos wyszedł na prowadzenie 41:40. Kolejne trzy minuty mistrzynie Polski wygrały 12:0 i odskoczyły na 52:41. Świetnie w tym okresie zaprezentowała się Mavunga, która trafiała, zbierała i była motorem napędowym akcji polkowiczanek.

Grecki zespół w końcu się przełamał, ale przewaga BC nie malała, bo na skuteczną akcję jednych, drugie odpowiadały tym samym. W końcówce kwarty najpierw z dystansu trafiła Friskovec, a chwilę później Spanau i na czwartą część spotkania zespół trenera Karola Kowalewskiego wychodził prowadząc 64:48.

Po wznowieniu gry najpierw Weronika Telenga trafiła spod kosza, a chwilę później Spanau po raz czwarty za trzy i było już 69:50. Do końca spotkania pozostawało dziewięć minut, ale mecz wydawał się być rozstrzygnięty. Olympiakos jeszcze walczył, zmniejszył straty do dziesięciu oczek (63:73) i miał kolejne szanse na odrobienie strat, ale nie potrafił wykorzystać błędów mistrzyń Polski. Polkowice przetrwały słabszy okres, a kiedy Friskovec trafiła zza linii 6,75 metra i zrobiło się 81:67, jasne było, że zespołowi trenera Kowalewskiego już nic złego się nie stanie.

Bohaterką polskiego zespołu była Spanau, która zdobyła 27 punktów, a do tego dołożyła 11 zbiórek. W drugim meczu drugie double-double zaliczyła też Mavunga – 12 punktów i 10 zbiórek.

Za tydzień Polkowice podejmą Virtus Bologna.