Podopieczne trenera Karola Kowalewskiego zagrają w grupie A, właśnie z Fenerbahce oraz mistrzem Czech ZVVZ USK Praga, mistrzem Francji Tango Bourges Basket, wicemistrzem Hiszpanii Valencia Basket, KSC Szekszard (Węgry), Virtusem Segafredo Bologna i Olympiakosem Pireus, który wygrał kwalifikacje.

Po raz pierwszy w historii (co jest m.in efektem wykluczenia rosyjskich drużyn po agresji tego kraju na Ukrainę) w gronie 16 zespołów jest czterech debiutantów: belgijski Kangoeroes Mechelen z kadrowiczką Amalią Rembiszewską, rumuński ACS Sepsi Arad, włoski Virtus Bolonia i trzeci wegierski zespół (po raz pierwszy ten kraj ma tylu przedstawicieli) DVTK HUN-Term Miszkolc.

Fenerbahce zostało wzmocnione Amerykanką Kaylą McBride i belgijską środkową Emmą Meesseman (obydwie w minionym sezonie grały w UMMC Jekaterynburg), co sprawia, że serbska trenerka Marina Maljkovic będzie miała szeroki i bardzo mocny skład.

Mistrz Euroligi Sopron pozyskał m.in. Australijkę Alice Kunek (z VBW Arki Gdynia, mistrzyni Polski 2021), Serbkę Draganę Stankovic (dwukrotna wicemistrzyni Polski - w 2018 r. z Artego i 2021 z CCC) oraz Amerykankę Courtney Vandersloot z wykluczonego z rozgrywek UMMC.

W Eurolidze rywalizować będzie wiele zawodniczek znanych z polskich parkietów, przede wszystkim medalistek MP. Brytyjka Temi Fagbenle, dwukrotna mistrzyni Polski z CCC Polkowice (2018 i 2019) oraz Tiffany Hayes (złoto z CCC 2019) występować będą w tureckim Mersin, gdzie trafiła także z UMMC środkowa z Bahamów Jonquel Jones. Valencia Basket ma Hiszpankę Cristinę Ouvinę (trzykrotna mistrzyni w barwach Wisły Kraków, 2014-2016) oraz Australijkę Bec Allen, złotą medalistkę z Arką (2020) i najlepszą zawodniczkę (MVP) finałów polskiej ligi.

Mistrz Francji Bourges pozyskał Kanadyjkę Kaylę Alexander (złoto w barwach VBW Arki, 2020), zaś była gwiazda polskiej ekstraklasy Amerykanka Megan Gustafson (Gorzów Wlkp., a ostatnio Gdynia), zagra w Olympiakosie Pireus. Natomiast Słowaczka Barbora Balintova, dwukrotna mistrzyni Polski z Arką (2020, 2021) występować będzie w ekipie mistrza Czech USK ZVVZ Praga, drużynie prowadzonej od wielu lat przez legendarną trenerkę Natalię Hejkovą, członkinię Galerii Sław FIBA.

Wśród "Kangurów" z Mechelen jest także chilijska środkowa Ziomara Morrison, wicemistrzyni Polski (2017 z Wisłą), a innego beniaminka - z Miszkolca reprezentuje Cheridene Green, która przez trzy lata grała w Gorzowie Wlkp. (brąz 2020).

Szkoleniowcem znanym z polskiej ligi jest Grek Georgios Dikeiaolakos (były trener Polkowic), który pracuje we włoskiej Famili Schio.

Pierwsza faza rywalizacji systemem w grupach "każdy z każdym" potrwa od 26 października do 1 marca 2023, z dwiema przerwami - w listopadzie i lutym - na mecze reprezentacji w eliminacjach ME 2023.

Po cztery najlepsze ekipy wywalczą awans do play off - ćwierćfinałów rozgrywanych do dwóch zwycięstw (14 - 22 marca). Zwycięzcy zapewnią sobie udział w turnieju Final Four (14-16 kwietnia).

Grupy Euroligi koszykarek sezonu 2022/23:

Gr. A: BC Polkowice, Fenerbahce Stambuł (Turcja), KSC Szekszard (Węgry), Olympiakos Pireus (Grecja), Tango Bourges Basket (Francja), Valencia Basket (Hiszpania), Virtus Segafredo Bolonia (Włochy)

Gr. B: ACS Sepsi SIC (Rumunia), Basket Lattes Montpellier (Francja), CBK Mersin Yenisehir (Turcja), DVTK HUN-Term Miszkolc (Węgry), Famila Beretta Schio (Włochy), Kangoeroes Mechelen (Belgia), CB Perfumerias Avenida Salamanka (Hiszpania), Spar Girona (Hiszpania), Sopron Basket (Węgry).