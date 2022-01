Mecz w Schio miał się odbyć 12 stycznia, ale ze względu na zakażenia koronawirusem w obu drużynach został przełożony.

27 października zawodniczki VBW Arki pokonały u siebie Berettę Famila 71:67 i odniosły jedno ze swoich dwóch zwycięstw w tym sezonie Euroligi. W rewanżu gdynianki uległy 61:75, a o ich porażce przesądziła głównie druga kwarta, w której rywalki zagrały koncertowo i okazały się lepsze 30:12.

W ekipie gości zabrakło kontuzjowanej australijskiej skrzydłowej Alice Kunek, która ze średnią 14 zdobytych punktów na mecz jest drugą najskuteczniejszą w pucharowych rozgrywkach zawodniczką swojego zespołu.

Podopieczne trenerki Jeleny Skerovic dobrze rozpoczęły to spotkanie i w 6. minucie wygrywały 8:2. W pierwszej kwarcie Famila zdołała jednak wyrównać stan rywalizacji (było 15:15), a w 14. minucie wyszła na prowadzenie 29:19.

W 25. minucie po rzucie za trzy Jasmine Keys gospodynie osiągnęły największą przewagę - było 57:33 dla drużyny ze Schio. W ostatniej kwarcie przyjezdne zdołały zmniejszyć rozmiary porażki.

W niedzielę mistrzynie Polski wrócą do Gdyni, a już we wtorek polecą do Stambułu, gdzie w środę zagrają z Fenerbahce.

Beretta Famila Schio - VBW Arka Gdynia 75:61 (15:15, 30:12, 20:17, 10:17).

Beretta Famila Schio: Katija Laksa 19, Jasmine Keys 19, Diamond De Shields 11, Giorgia Sottana 7, Sandrine Gruda 6, Olbis Andre 4, Martina Crippa 4, Kim Mestdagh 3, Costanza Verona 2.

VBW Arka Gdynia: Marissa Kastanek 15, Morgan Bertsch 14, Megan Gustafson 13, Pinelopi Pavlopoulou 8, Kamila Podgórna 6, Ana-Marija Begic 3, Magdalena Szymkiewicz 2, Agata Dobrowolska 0, Julia Bazan 0, Kamila Borkowska 0.