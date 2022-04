Odśpiewanie w lubelskiej hali Globus im. Tomasza Wójtowicza czterech zwrotek hymnu narodowego wprowadziło uroczysty nastrój trzeciego meczu o mistrzostwo Polski, a później koszykarki obydwu zespołów podtrzymały poziom emocji prezentując dobrą grę.

Lepiej rozpoczęły polkowiczanki trzema pierwszymi rzutami za trzy punkty (dwukrotnie Artemis Spanou i raz Weronika Gajda) doprowadzając do prowadzenia 9:2. Do końca pierwszej kwarty zespół gości miał przewagę, ale w drugiej odsłonie akademiczki czterokrotnie wyrównywały w 14-tej minucie wygrywając nawet 28:26.

Trzecią kwartę celną "trójką" otworzyła Natasha Mack dzięki czemu Pszczółka odzyskała przewagę, która w 24. min po ponownym rzucie z dystansu Amerykanki Mack była najwyższa, a na tablicy widniał wynik 52:43. Ta faza spotkania była najbardziej jak dotąd wyrównana, choć częściej prowadziła drużyna lubelska, do czwartej kwarty przystępując z rezultatem 58:57, co zapowiadało emocje do końca meczu.

I tak faktycznie było, raz jeden, raz drugi zespół wyrównywał bądź uzyskiwał nieznaczną przewagę, podnosząc poziom emocji na trybunach. Na niespełna trzy minuty przed kocem było 70:70. Jeszcze na minutę przed końcową syreną po trzypunktowym trafieniu Kamiah Smalls ekipa z Polkowic wygrywała tylko 75:73, ale niezawodna w tym meczu Erica Wheeler powiększając tę różnicę o kolejne trzy punkty praktycznie przesądziła o zwycięstwie swojego zespołu. Tym samym drużyna dysponująca największym potencjałem kadrowym w pełni zasłużenie wywalczyła mistrzostwo kraju, a Amerykanka Wheeler uznana została MVP finałowych zmagań.

Bezpośrednio po zakończeniu spotkania wręczane zostały najpierw srebrne medale lubelskim akademiczkom, a następnie te najcenniejsze złote koszykarkom BC Polkowice.

Trzeci mecz finału play off: Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin - BC Polkowice 73:80 (17:20, 22:21, 19:16, 15:23).

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw): 3-0 dla Polkowic.

Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin: Kamiah Smalls 21, Natasha Mack 14, Ivana Jakubcova 12, Martina Fassina 12, Aleksandra Stanacev 6, Emilia Kośla 6, Natalia Kurach 2, Klaudia Niedźwiedzka 0.

BC Polkowice: Erica Wheeler 23, Stephanie Mavunga 15, Klaudia Gertchen 14, Artemis Spanou 11, Weronika Gajda 3, Aleksandra Zięmborska 5, Weronika Telenga 4, Bożena Puter 3, Sasa Cado 2.