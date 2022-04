W barażach o fazę play off w każdej konferencji utworzono po dwie pary. W pierwszej znalazły się siódma drużyna i ósmą sezonu zasadniczego, a w drugiej - dziewiąta i dziesiąta. Zwycięzca pierwszej pary awansuje do play off z numerem siódmym, a przegrany ma jeszcze jedną szansę - o ostatnie, ósme miejsce w fazie pucharowej gra ze zwycięzcą drugiej pary.

We wtorek swoje mecze rozegrały ekipy z miejsc siedem i osiem. W Konferencji Wschodniej bez większego trudu awans wywalczyli Nets. Gospodarze już po pierwszej kwarcie prowadzili różnicą 20 punktów i później kontrolowali przebieg gry.

Świetnie w barwach nowojorskiej ekipy spisał się Kyrie Irving. Zdobył 34 punkty przy doskonałej skuteczności. Trafił wszystkie dziewięć rzutów za dwa punkty, 3/6 za trzy oraz wszystkie siedem wolnych. Do tego miał 12 asyst. Bardzo dobrze zagrała też druga z gwiazd Nets - Kevin Durant. Uzyskał 25 pkt i 11 asyst. Wśród pokonanych na wyróżnienie zasługuje Darius Garland - 34 pkt.

W pierwszej rundzie play off, w której rywalizacja będzie trwała do czterech zwycięstw, Nets czeka konfrontacja z Boston Celtics. Cavaliers natomiast w meczu ostatniej szansy w piątek zmierzą się ze zwycięzcą w parze Atlanta Hawks - Charlotte Hornets.

Timberwolves odrobili stratę w ostatniej kwarcie

W Konferencji Zachodniej mecz o siódme miejsce był znacznie bardziej emocjonujący. Na początku czwartej kwarty to Clippers prowadzili różnicą dziesięciu punktów, ale przez kolejne cztery minuty powiększyli swój dorobek o zaledwie dwa i gospodarze zniwelowali stratę.

Podbudowani Timberwolves przejęli inicjatywę i wkrótce cieszyli się z pierwszego od 2018 roku awansu do play off. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadzili zdobywca 30 punktów Anthony Edwards i D'Angelo Russell, który dołożył 29 pkt. Wśród Clippers najlepszy był Paul George - 34 pkt.

W pierwszej rundzie play off Timberwolves zmierzą się z Memphis Grizzlies. Clippers natomiast w meczu ostatniej szansy w piątek zagrają z lepszym w parze New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs.