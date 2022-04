Pierwszą kwartę meczu w Gorzowie gdynianki rozpoczęły od prowadzenia 4:0, ale potem gra wyrównała się i tę odsłonę wygrały akademiczki 16:8. Druga cześć meczu była już lepsza w wykonaniu Arki, która wygrała ten fragment 21:11 i objęła prowadzenie. Do przerwy gorzowianki przegrywały, ale tylko dwoma punktami 27:29.

Reklama

Doping na trybunach, walka na parkiecie

Po zmianie stron nadal wynik był bliski remisu. Początkowo Arka miała minimalną przewagę, potem na prowadzenie wyszły gorzowianki. Na boisku nie brakowało walki, a na trybunach głośnego dopingu dla akademiczek walczących o przedłużenie serii. Po 30 minutach czystej gry na tablicy było 48:51.

Ostatnia kwarta rozpoczęła się o kilku trafień gdynianek. PolskaStrefaInwestycji nie pozwoliła im „odjechać” na dobre i po trzech minutach było 55:55. Potem toczyła się walka kosz za kosz, jednak na trzy minuty przed ostatnią syreną Arka wygrywała 65:57. Doświadczony zespół z Gdyni nie dał już sobie wydrzeć zwycięstwa pokonując gorzowianki 69:63 i to on został brązowym medalistą mistrzostw Polski sezonu 2021/22.

Reklama

W Gdyni cieszą się z brązu

Musimy się cieszyć, bo zdobyliśmy brąz w sezonie, w którym była zmiana trenera i mieliśmy także problemy z kontuzjami. Zrobiliśmy to, co było w naszej mocy. Szkoda tego finału, że nie mieliśmy trochę szczęścia z Lublinem, ale były lepszym zespołem w tej rundzie i zostały nam mecze z Gorzowem. Bardzo się cieszę, że dziewczyny znalazły moc i siłę, zrozumiały o co chodzi, że trzecie miejsce też jest ważne, bo mogłyśmy być na miejscu Gorzowa. To też nie byłoby za dobrze. Cieszę się, bo dzisiaj był ciężki mecz. Widać, że Gorzów gra dobrze u siebie. Jest bardzo ciężko tu wygrać. Gratuluję dziewczynom i kibicom, którzy byli z nami i mimo wszystko oceniam ten sezon jako udany – powiedziała po meczu trenerka VBW Arki Gdynia Jelena Skerovic.

Jestem dumny z zespołu. Jesteśmy w bardzo okrojonym składzie, a potrafiliśmy przeciwstawić się bardzo silnemu zespołowi Gdyni, który przyjechał do nas w komplecie. Przewaga fizyczności zdecydowana po stronie rywalek. Staraliśmy się położyć wszystko na szalę, graliśmy ryzykowną defensywę. Czasami się ona mocno opłaciła, czasami przynosiła straty, ale walczyliśmy przez 40 minut i wielkie chapeau bas dla dziewczyn za to, że zrealizowały właściwie wszystko, co sobie zakładaliśmy. Zabrakło nam ognia w ataku. Wydawało mi się, że jesteśmy w stanie jeszcze dorzucić parę punktów do 70, ale zdobyliśmy tylko 63, a 69 Arka. Tak że brawa dla Gdyni za taki medal pocieszenia. Na podsumowanie sezonu przyjdzie jeszcze czas – zaznaczył trener ekipy z Gorzowa Dariusz Maciejewski.

PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp. - VBW Arka Gdynia 63:69 (16:8, 11:21, 21:22, 15:18)

Stan rywalizacji play off (do dwóch zwycięstw): 2-0 dla Arki, która zajęła trzecie miejsce i zdobyła brązowy medal mistrzostw Polski

PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp.: Anna Makurat 18, Courtney Hurt 18, Stephanie Jones 17, Karolina Matkowska 5, Ewelina Śmiałek 3, Dominika Owczarzak 2, Katarzyna Dźwigalska 0

VBW Arka Gdynia: Megan Gustafson 18, Ana-Marija Begic 11, Kamila Podgórna 8, Marissa Kastanek 8, Morgan Bertsch 7, Julia Bazan 5, Alice Kunek 4, Pinelopi Pavlopoulou 4, Agata Dobrowolska 3, Kamila Borkowska 1, Justyna Rudzka 0