Anwil był organizatorem Final Four rozgrywek Północnoeuropejskiej Ligi Koszykarzy. W zmaganiach brały udział zespoły z Łotwy, Litwy, Estonii i Czech, a wcześniej (przed inwazją Rosji na Ukrainę) uczestniczyły także drużyny z Białorusi i Rosji (zostały wykluczone). W fazie grupowej polski zespół wygrał pięć meczów i zajął pierwsze miejsce w tabeli. Jako faworyt przystępował więc do ostatecznej walki o trofeum we własnym mieście. W środę pokonał w półfinale estoński Tartu Ulikool Maks and Moorits 80:74.

Reklama

Petrasek MVP Final Four

W finale czekało na polski zespół trudniejsze zadanie, co widać było od pierwszych minut czwartkowego meczu. Do przerwy goście — grający fizyczną, twardą koszykówkę — prowadzili 45:42. Przez osiem minut trzeciej odsłony gry trwała walka kosz za kosz. W ostatniej fazie tej kwarty dał o sobie znać świetnie dysponowany Luke Petrasek, co pozwoliło gospodarzom wyjść na prowadzenie 64:58,

Wszystko, co najlepsze w wykonaniu popularnych Rottweilerów kibice, którzy szczelnie wypełnili włocławską Halę Mistrzów, zobaczyli jednak w ostatniej kwarcie. W niej szalał Petrasek, który trafiał "trójkę" za "trójką". Jego dyspozycję strzelecką umiejętnie wykorzystywał rozgrywający Anwilu Kamil Łączyński, który obsługiwał go dokładnymi asystami — tak na obwód, jak i pod sam kosz. Amerykański silny skrzydłowy rzucił ostatecznie 15 punktów. Dwadzieścia jeden "oczek" dołożył James Bell.

Reklama

Przy ogłuszającym dopingu fanów puchar za zwycięstwo w rozgrywkach Północnoeuropejskiej Ligi Koszykówki wzniósł kapitan Łączyński. MVP turnieju Final Four wybrano Petraska.

W meczu o trzecie miejsce czeski Basket Brno pokonał estońskie Tartu 80:76.

Anwil Włocławek - Siauliai-7bet 90:79 (19:21, 23:24, 22:13, 26:21)

Anwil: Luke Petrasek 25, James Bell 21, Jonah Mathews 16, Ziga Dimec 8, Michał Nowakowski 6, Kyndall Dykes 6, Szymon Szewczyk 3, Kamil Łączyński 3, Maciej Bojanowski 2, Marcin Woroniecki

Siauliai: Gerald Isaiah Armwood 16, Eimantas Stankevicius 16, Martynas Varnas 15, Paulius Danusevicius 11, Daniel Baslyk 10, Donatas Sabeckis 7, Arminas Urbutis 4, Mantas Litvinas 0.