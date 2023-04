19-letni reprezentant Polski wciąż uskarża się na ból w prawym kolanie. Wszystko wskazuje na to, że Sochan w tym sezonie może już nie zagrać. "Ostrogi" już dawno straciły szanse na awans do play off, a w rundzie zasadniczej do rozegrania zostały im dwa mecze. W sobotę podejmą Minnesota Timberwolves, a dzień później zagrają na wyjeździe z Dallas Mavericks.

Reklama

Zwycięstwo przyczyniło się do tego, że San Antonio (21-59) nie zakończy rozgrywek z najgorszym bilansem meczów w historii klubu. Spurs sezon w 1997 roku zakończyli, mając w statystykach 20-62. Później pozyskali w drafcie z nr 1 Tima Duncana.

Reklama

Keita Bates-Diop zdobył 25 punktów dla Spurs, z czego 10 w decydującej końcówce meczu. Bardzo to pomogło drużynie San Antonio odnieść zwycięstwo nad Portland w pierwszym meczu NBA rozegranym w Moody Center w Austin w Teksasie.

Keldon Johnson i Julian Champagnie dodali po 24 punkty dla Spurs, zaś Zach Collins zdobył łącznie 21 punktów i 10 zbiórek.

Myślę, że to doskonała arena. Jest naprawdę dobrze położona. Fani są na górze, możesz ich usłyszeć, możesz ich poczuć. To naprawdę świetne miejsce – powiedział trener San Antonio Gregg Popovich.

Wśród Trail Blazers wyróżniali się Kevin Knox II, zdobywca 24 punktów, a punkt mniej uzyskał Drew Eubanks. W drużynie Portland zabrakło kontuzjowanych graczy podstawowej piątki: Damiana Lillarda (łydka), Jeramiego Granta (mięsień czworogłowy), Jusufa Nurkica (kolano) i Anfernee Simonsa (stopa).

Kevin Durant zdobył 12 ze swoich 29 punktów w czwartej kwarcie i Phoenix Suns przedłużyli swoją zwycięską passę do siedmiu meczów, co jest ich najlepszym osiągnięciem w sezonie. Triumfem 119:115 u siebie z Denver Nuggets przypieczętowali czwarte miejsce w Konferencji Zachodniej.

W szeregach przyjezdnych Bruce Brown, zdobywając 31 punktów, ustanowił rekord kariery. Zespół Denver przegrał po raz czwarty w pięciu meczach. Nuggets już wcześnie zapewnili sobie miano najlepszej drużyny na Zachodzie.