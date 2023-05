Był to drugi mecz biało-czerwonych w letnim okresie pracy kadry po tygodniowym zgrupowaniu w Wałbrzychu. Spotkanie było zamknięte dla publiczności. Najskuteczniejszą zawodniczką w polskiej drużynie była 20-letnia środkowa Kamila Borkowska, która zdobyła 15 pkt i miała sześć zbiórek.

Reklama

Słowenki są współgospodarzem czerwcowego Eurobasketu (druga grupa będzie walczyć w Izraelu) i mecze z biało-czerwonymi to dla nich przedostatni sprawdzian przed mistrzostwami Starego Kontynentu (15-25 czerwca). Polki były o włos od awansu do ME - zajęły drugie miejsce w grupie D (awans bezpośredni uzyskali tylko zwycięzcy 10 grup), ale przegrały rywalizację z czterema innymi drużynami z drugich miejsc, gdyż miały najgorszy bilans małych punktów. Polska, mistrz Europy z 1999 roku, nie zdołała zakwalifikować się łącznie już do czterech ostatnich turniejów finałowych Eurobasketu (2017, 2019, 2021, 2023).

Reklama

Po powrocie do kraju odmłodzona kadra trenera Kowalewskiego rozpocznie zgrupowanie we Wrocławiu (2-6 czerwca), którego zwieńczeniem będą dwa mecze wyjazdowe w Turcji - z gospodarzem, także uczestnikiem Eurobasketu oraz Nową Zelandią. Zarówno Słowenia, jak i Turcja były grupowymi rywalami Polski w eliminacjach ME.

Słowenia - Polska 80:53 (17:10, 29:9, 19:18, 15:16)

Polska: Kamila Borkowska 15, Katarzyna Trzeciak 11, Julia Niemojewska 6, Natalia Kurach 5, Weronika Gajda 4, Aleksandra Parzeńska 4, Anna Jakubiuk 2, Kamila Podgórna 2, Martyna Pyka 1, Emilia Kośla 1

Najwięcej punktów dla Słowenii: Eva Lisec 13, Zala Friskovec 10, Ajsa Sivka 10