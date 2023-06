Koszykarze Denver Nuggets drugi raz z rzędu pokonali na wyjeździe Miami Heat 108:95 i objęli prowadzenie 3-1 w toczącej się do czterech zwycięstw finałowej rywalizacji play off ligi NBA. Kolejne spotkanie - we wtorek w Denver.

Zespół Heat, po końcowej syrenie, zszedł z parkietu w milczeniu, w pełni świadomy tego, w jak wielkim teraz jest kłopocie. Drużyna z Florydy, chcąc odwrócić losy rywalizacji o tytuł nie może już pozwolić sobie na porażkę. Drużyny, które prowadziły 3-1 w finałach NBA, wygrały 35 z 36 poprzednich konfrontacji, a Heat będą musieli odrzucić ten trend, aby powstrzymać Denver przed zdobyciem trofeum. Takiego wyczynu w finałach 2016 dokonali Cleveland Cavaliers, pokonując Golden Warriors.

Nuggets byli zdecydowanymi faworytami tej serii z oczywistych powodów. Denver było nr 1 w Konferencji Zachodniej, Miami tylko nr 8 w Konferencji Wschodniej. Drużyna ze stanu Kolorado wygrała dziewięć z ostatnich 10 spotkań pomiędzy tymi zespołami w sezonie regularnym, a ich seria sukcesów nad Heat powiększyła się w czterech meczach finałowych.

Gości do zwycięstwa poprowadził Aaron Gordon, który przy okazji, zdobywając 27 punktów, ustanowił rekord kariery w fazie play-off. Skutecznie mu sekundował Nikola Jokic, notując 23 punkty i 12 zbiórek, a Bruce Brown zdobył 11 ze swoich 21 punktów w czwartej kwarcie, przesądzającej o sukcesie. "To właśnie tak zbudowany jest nasz zespół" — powiedział Gordon o wcieleniu się w główną rolę. „Mamy zawodników, którzy potrafią dawać z siebie wszystko każdego wieczoru. Czasami to nie będzie twój mecz, ale innym razem będzie odwrotnie".

W przeciwnym obozie Jimmy Butler zaliczył 25 punktów, siedem zbiórek i siedem asyst, a Bam Adebayo zgromadził 20 punktów i 11 zbiórek.

Michał Ignasiewicz