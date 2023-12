Przebieg kariery Jordana Loyda

Historia Loyda przypomina trochę tą związaną z A.J. Slaughterem, który również nie miał żadnych związków z Polską. PZKosz chciałbym zastąpić 36-latka młodszym graczem. Do tej roli idealnie nadaje się Loyd, który od 5 lat gra w Europie. Kariera 30-letniego Amerykanina jest bardzo bogata. Na Starym Kontynencie reprezentował takie kluby jak: Valencia, Crvena Zvezda, Zenit Sankt Petersburg czy jego obecny klub AS Monaco. Łącznie wystąpił w 109 meczach. To wszechstronny gracz, który może łączyć role rozgrywającego i strzelca, podobnie jak Slaughter.

Reklama

Osiągnięcia w NBA

Reklama

Jeżeli chodzi o jego osiągnięcia w NBA, Loyd przede wszystkim zapisał się na kartach historii amerykańskiej ligi, jako jej mistrz. W 2019 sięgnął po koronę dla najlepszej drużyny Stanów Zjednoczonych, grając dla Toronto Raptors. Faktem jest, że pełnił wtedy funkcję głębokiego rezerwowego, jednak miał swój wkład w końcowy sukces. W NBA rozegrał w sumie 12 spotkań.

Liderzy reprezentacji Polski

Polacy chcą powalczyć o pierwszy od 1980 roku awans na igrzyska olimpijskie. W związku z tym pracują nad skompletowaniem najsilniejszego składu. Liderami zespołu Igora Milicicia będą: występujący w Eurolidze Mateusz Ponitka(Partizan Belgrad), Aleksander Balcerowski (Panathinaikos Ateny), Michał Sokołowski (Napoli Basket) oraz grający w NBA Jeremy Sochan (San Antonio Spurs).