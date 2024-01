W 1/16 finału Galatasaray, który w pierwszym etapie grupowym nie doznał porażki, wyeliminował inną polską drużynę MB Zagłębie Sosnowiec.

Gorzowianki były bliskie sprawienia sensacji i wyeliminowania z dalszej rywalizacji jednej z czołowych drużyn PE. W końcówce Turczynki zmniejszyły prowadzenie zespołu trenera Dariusza Maciejewskiego i to pozwoliło im utrzymać przewagę z pierwszego meczu w Gorzowie. Najwięcej problemów gorzowiankom sprawiała mistrzyni Europy, Belgijka Julie Vanloo, która nie tylko była skuteczna (25 pkt.) ale też znakomicie podawała do koleżanek (12 asyst), a one znajdowały drogę do kosza.

Reklama

Galatasaray Cagdas Stambuł - InvestInTheWest Enea Gorzów Wlkp. 85:91 (18:26, 23:14, 25:22, 19:29)

InvestInTheWest: Elena Tsineke 22, Chloe Bibby 21, Anna Jakubiuk 17, Weronika Telenga 11, Nora Wentzel 11, Stephanie Jones 9, Aleksandra Pszczolarska 0, Wiktoria Kuczyńska 0.

Reklama

Najwięcej dla Galatasaray: Julie Vanloo 25, Nalyssa Smyth 19, Myisha Hines-Allen 18.