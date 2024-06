Niezależnie od tego, które dane są prawdziwe, nastolatka robi furorę w mistrzostwach Azji do lat 18, które rozgrywane są w chińskim Shenzhen. Jej drużyna zdążyła pokonać Indonezję 109:50 i Nową Zelandię 90:68. Zhang w obu występach zdobyła w sumie 55 punktów.

Dziewięć centymetrów niższa od Yao Minga

Zdjęcia i wideo opublikowane w internecie zwróciły uwagę na młodą sportsmenkę fanów basketu na całym świecie. Nagrania pokazują, jak koszykarka dominuje nad przeciwniczkami, a niektóre Indonezyjki ledwo sięgały jej klatki piersiowej. Zhang Ziyu prezentuje już niezłą technikę, pozwalającą seryjnie zdobywać punkty spod kosza.

W sieciach społecznościowych niektórzy już porównują ją do byłej gwiazdy NBA Yao Minga, uważanego za najbardziej utalentowanego chińskiego koszykarza w historii, który mierzy 2,29 m wzrostu.

WNBA musi poczekać

Zhang urodziła się 1 maja 2007 roku w rodzinie koszykarskiej. Zarówno jej matka, jak i ojciec grali zawodowo w Chinach. Jej tata ma 2,13 m wzrostu, a jej mama, Yu Ying, była członkini reprezentacji Chin w koszykówce, mierzy 1,98 m.

Eksperci wróżą jej karierę w lidze WNBA. Zgodnie z przepisami tej ligi zawodniczki muszą mieć co najmniej 22 lata, zanim zostaną zakwalifikowane do draftu. Oznacza to, że Zhang szybko nie zagra w tych rozgrywkach.