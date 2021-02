Ową deklarację Mori wygłosił podczas wtorkowego spotkania z przedstawicielami sprawującej władzę w Japonii Partii Liberalno-Demokratycznej.

"Musimy wykroczyć poza debatę na temat tego, czy zachować igrzyska, czy nie. Pytaniem jest, jak je zorganizujemy" - zaznaczył przewodniczący komitetu organizacyjnego

Wątpliwości dotyczące szans na zorganizowanie igrzysk w tym roku zaczęły narastać jakiś czas temu, gdy okazało się, że Kraj Kwitnącej Wiśni mierzy się już z trzecią falą pandemii. Premier Yoshihide Suga we wtorek poinformował, że przedłuży stan wyjątkowy obejmujący Tokio i inne części kraju o miesiąc do 7 marca. Jak tłumaczył, co prawda liczba przypadków zakażenia koronawirusem spada, ale szpitale są wciąż bardzo obciążone.