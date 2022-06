Polak miejsce na podium wywalczył w dramatycznych okolicznościach, gdyż dwóch podejść w podrzucie (ciężar 176 kg) nie zaliczyli mu sędziowie. Te same jury w rwaniu wydało kontrowersyjny werdykt wobec Gruzina Kakhi Asanidze, który dosłownie tańczył po pomoście, mając na sztandze 150 kg. Ten bój ostatecznie został uznany za ważny.

To później miało duży wpływ na to, że Polak nie zajął wyższego miejsca, bo szanse na srebrny medal były bardzo realne. Zwłaszcza, gdy boje często nie zaliczali faworyci. Włoch Mirko Zanni, brązowy medalista olimpijski z Tokio podobnie jak Łotysz Ritvas Suharevs w każdej z dwóch części rywalizacji mieli tylko po jednym udanym podejściu. Warto dodać, że obaj Albańczycy nie zaliczyli podejść w rwaniu. Tego doświadczyli Briken Calja (brązowy medalista ME z ub. roku) i Erkand Qerimaj.

"Spalone" dwa boje w podrzucie wymusiły na polskim sztabie szkoleniowym zagranie va banque - 181 kg. Zawodnik LKS Budowlani-Całus Nowy Tomyśl zaliczył zadanie w pięknym stylu, czym zapewnił sobie brązowy medal. To pierwszy od czterech lat krążek polskiego ciężarowca wywalczony wśród seniorów w dwuboju na ME.

Kudłaszyk rok temu w Rovaniemi wywalczył złoty medal ME do lat 23. Polak przed startem był typowany do medalu, ale tylko w podrzucie. Po rwaniu był siódmy (143 kg), ale miał dobrą pozycję wyjściową do walki nawet o podium w dwuboju. Szansy nie zmarnował, a swój sukces poparł "małym" srebrnym krążkiem w podrzucie (181 kg). W tej specjalizacji wyprzedził go jedynie Ozbek, który był lepszy o 9 kg. Turek to mistrz kontynentu sprzed roku, ale w wadze 67 kg.

We wtorek jako pierwsze na pomoście wystąpiły panie. Emilia Rechul w grupie B kat. 64 kg była druga, by ostatecznie zająć 9. miejsce. Zawodniczka Agrosu Zamość zaliczyła w sumie pięć podejść. Rywalizację w tej wadze wygrała Maria Hanhur (222 kg). Ukrainka zanotowała identyczny rezultat w podrzucie (120 kg) co srebrna medalistka Turczynka Nuray Gungor, ale była od niej lepsza o trzy kilogramy w rwaniu (102 kg).