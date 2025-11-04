Dane obu mężczyzn są objęte tajemnicą

Dane zarówno poszkodowanego, jak i sprawcy, na razie są utajnione. Ustalono jedynie, że piłkarz, o którym mowa, ma między 20 a 29 lat.

Agent nie może zbliżać się do piłkarza

Agent trafił do aresztu 8 września i został z niego zwolniony dzień później za kaucją. Dostał też zakaz zbliżania się do tego piłkarza. Media, m.in. Agencja Reutera, starają się skontaktować z policją i wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

Arsenal liderem Premier League

Po 10. rozegranych kolejkach liderem Premier League jest Arsenal Londyn. "Kanonierzy" mają 6 punktów przewagi nad drugim w tabeli Manchesterem City. Trzecie miejsce zajmuje Liverpool, który do ekipy ze stolicy traci siedem "oczek".