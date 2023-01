W prestiżowej imprezie, która dla szachistów jest tym, czym dla tenisistów Wimbledon, z powodów zdrowotnych nie uczestniczy najlepszy polski szachista Jan-Krzysztof Duda, który miał w niej wystąpić po raz piąty z rzędu.

Aktualny mistrz świata w szachach klasycznych, szybkich i błyskawicznych, ubiegłoroczny triumfator Carlsen w inauguracyjnej serii zremisował białymi z reprezentantem USA Levonem Aronian (17. FIDE), który w Wijk aan Zee zwyciężał czterokrotnie. Ding, który w najbliższym meczu o szachową koronę zmierzy się Janem Niepomniaszczim, pokonał czarnymi indyjskiego arcymistrza Dommaraju Gukesha (24.).

Rozstrzygnięcie przyniosła jeszcze tylko partia na piątej szachownicy, w której Nodirbek Abdusattorow z Uzbekistanu (30.) wygrał czarnymi z reprezentantem Rumunii Richardem Rapportem (15.). W jednym najciekawszych sobotnich pojedynków triumfator z 2020 roku Amerykanin Fabiano Caruana (6.) zremisował z Holendrem Anishem Giri (7.), który już dwa razy walczył w tie-breaku o wygraną w Tata Steel Chess.

Podziałem punktu zakończyły się także partie innego reprezentanta gospodarzy, zwycięzcy sprzed dwóch lat Jordena van Foreesta (59) z Amerykaninem Wesleyem So (8), 17-letniego Hindusa Rameshbabu Praggnanandhaa (52) z rodakiem Arjunem Erigaisim (26) oraz Irańczyka Parhama Maghsoodloo (29), który zastąpił Dudę, z Niemcem Vincentem Keymerem (43).

Historia turnieju

Po raz pierwszy holenderski turniej odbył się w 1938 jako lokalna impreza. Rozgrywany rok po roku, z wyjątkiem 1945, zyskał z czasem rangę najpoważniejszych zawodów międzynarodowych. Początkowo czołowi szachiści grali w Beverwijk, w 1968 r. turniej przeniesiono do liczącego ok. 3 tys. mieszkańców kurortu Wijk aan Zee nad Morzem Północnym. Kolejni sponsorzy imprezy to: Hoogovens (od 1938), Corus (1999), a od 2011 roku Tata Steel, znana marka przemysłu stalowego.

Rekord liczby zwycięstw w turnieju głównym w Wijk aan Zee należy do Carlsena, który triumfował tu osiem razy. Pięciokrotnie wygrywał Hindus Viswanathan Anand, a po cztery sukcesy mają na koncie Aronian, Max Euwe, Viktor Korchnoi i Lajos Portisch.