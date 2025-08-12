Przyczyny śmierci sportowca nie podano

Debertois został znaleziony nieprzytomny na trasie podczas biegu na krótkim dystansie. Mimo natychmiastowego przewiezienia do szpitala jego życia nie udało się uratować.

Reklama

Na razie nie poinformowano o przyczynach śmierci 29-letniego Włocha, ale być może przyczyniły się do nich trudne warunki rywalizacji. Zawody odbyły się w Kao-ming, około 50 kilometrów od Chengdu, a temperatura sięgała około 40 stopni Celsjusza.

Polacy w World Games zdobyli 12 medali

W World Games rywalizuje około 5000 sportowców w 34 dyscyplinach. Polacy zdobyli dotychczas 12 medali - pięć złotych, pięć srebrnych i dwa brązowe. Zawody zakończą się w niedzielę.