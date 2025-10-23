Janukiewicz źle wspomina współpracę z Michniewiczem

Czesław Michniewicz z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski został zwolniony po mundialu w Katarze. Przez całą kadencję jego pracy w kadrze towarzyszyły mu kontrowersje. Wielu dziennikarzy zarzucało szkoleniowcowi niejasną przeszłość związaną z korupcją w polskiej piłce.

Jak się okazuje to nie jedyny zarzut pod adresem byłego opiekuna biało-czerwonych. Jeden z jego byłych podopiecznych nie ma o nim najlepszego zdania jako o człowieku.

Z trenerów, którzy byli farmazoniarzami, to zdecydowanie Michniewicz. Pamiętam sytuację: pierwszy trening. Może trener myślał, że jestem jakiś ułomny i nie oglądałem "Daleko od szosy". Trener chciał mnie jednym cytatem zniszczyć, ale dostał ripostę i się zdziwił. Umówmy się… Jako człowiek: tragiczna postać. Jako trener - okej, przygotowany. Mogą się wszyscy śmiać z tych dronów, ale uważam, że pod kątem szkoleniowym - top. Natomiast jako człowiek… bez komentarza - podkreślił Janukiewicz w programie "ExPortowcy" na kanale sPort Szczecin.

Janukiewicz ostro ocenił Michniewicza

41-letni bramkarz, który obecnie występuje w barwach Korony Stuchowo w dalszej części rozmowy nie gryzł się w język wspominając Michniewicza.

Bardzo toksyczny człowiek. Skąd odchodził, zawsze zostawiał po sobie smród. Dla mnie ta sytuacja z premią, gdzie sobie dzielili 30 czy 40 milionów, to jest po prostu skandal. Po tym wszystkim już wtedy powinien zostać wypierniczony na zbity pysk. Z całym szacunkiem - uważa Janukiewicz.

Michniewicz od roku jest bezrobotny

Michniewicz po zwolnieniu z posady selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski nigdzie nie mógł na dłużej zagrzać miejsca. Słabe wyniki uzyskiwane przez jego podopiecznych powodowały, że właściciele klubów szybko tracili cierpliwość i zaufanie do polskiego szkoleniowca. Ostatnio Michniewicz pracował z piłkarzami marokańskiego FAR Rabat. Od tego czasu minął już jednak rok.

Sytuacja zawodowa byłego selekcjonera naszej kadry może się wkrótce zmienić. Jak donoszą chińskie media Polak jest głównym kandydatem do przejęcia steru tamtejszej drużyny narodowej. Portal sohu.com uważa wręcz, że Michniewicz jest faworytem do tego stanowiska.