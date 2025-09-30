Michniewiczowi nie wyszło Arabii Saudyjskiej i Maroko

Michniewicz po rozstaniu z reprezentacją Polski nigdzie nie zagrzał miejsca na dużej. Jego przygody w Arabii Saudyjskiej i Maroko nie trwały długo. Szkoleniowiec nie spełniał oczekiwań właścicieli obu klubów i w efekcie po kilku miesiącach tracił pracę.

Michniewicz na bezrobociu jest już prawie rok, ale być może w najbliższym czasie jego sytuacja zawodowa może ulec zmianie. Jak informuje goal.pl, 55-latk został zaoferowany Al Ahly Kair, najbardziej utytułowanemu klubowi w Egipcie, który w swoim dorobku ma 45 tytułów mistrza kraju, 39 Pucharów Egiptu i aż 12 triumfów w afrykańskiej Lidze Mistrzów.

Pogoń uprzedziła Al Ahly

Co ciekawe faworytem do objęcia funkcji pierwszego trenera Al Ahly był Thomas Thomasberg. Egipcjanie byli niemal przekonani, że Duńczyk niedługo pojawi się w Kairze i podpisze kontrakt.

Szkoleniowiec ze Skandynawii, ku ich wielkiemu zaskoczeniu wybrał ofertę Pogoni Szczecin. W niedzielę był w Warszawie i z trybun stadionu przy Łazienkowskiej oglądał mecz "Portowców" z Legią, a we wtorek oficjalnie został ogłoszony jako nowy opiekun piłkarzy ze Szczecina.