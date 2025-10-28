Alves opowiada o swoim spotkaniu z Bogiem

Życie byłego gracza Barcelony wciąż jest pełne zakrętów. Brazylijczyk, skazany w lutym 2024 roku na cztery i pół roku więzienia za gwałt na młodej kobiecie, po apelacji został uniewinniony w marcu przez Sąd Najwyższy Katalonii. Alves znalazł w sobie nowe powołanie. Opowiada o swoim „spotkaniu z Bogiem” w kościołach w całej Katalonii.

Na swoim koncie na Instagramie 42-letni Alves nie ukrywa przemiany. Często nawiązuje do działalności Jezusa Chrystusa, regularnie dzieli się chrześcijańskimi wersetami i pieśniami ze swoimi 35 milionami obserwujących.

Alves spotyka się z wiernymi

Ten zaskakujący obrót spraw został ujawniony w filmie opublikowanym przez dziennikarza Alberta Ortegę z portalu El Confidencial. Na nagraniu widać byłego gwiazdora Barcelony w kościele w Gironie, z mikrofonem w dłoni, przed zachwyconymi wiernymi.

Trzeba wierzyć w Boga. Jestem tego dowodem. Zawarłem pakt z Bogiem. Wśród zawirowań, wśród burzy, zawsze jest posłaniec Boga. I ten posłaniec, w najgorszym momencie mojego życia, zabrał mnie do kościoła w podróż, i dziś jestem w tej podróży dzięki niemu - powiedział przed audytorium Alves.