Bonmati miała ogromnego pecha

Uznawana za najlepszą piłkarkę świata Hiszpanka urazu doznała do na treningu reprezentacji narodowej. Bonmati miała ogromnego pecha. Piłkarka Barcelony kontuzji nabawiła się po niefortunnym upadku na murawę.

Kontuzja oznacza, że 27-letnia piłkarka opuści m.in. rewanżowy mecz finału Ligi Narodów z Niemkami we wtorek w Madrycie. W pierwszym spotkaniu było 0:0.

Operacja wydłuży czas leczenia

Według katalońskiej prasy Bonmati będzie pauzować kilka miesięcy. Czas rekonwalescencji może się nawet podwoić, jeśli konieczna będzie operacja, a następnie długi okres rehabilitacji.

Bonmati otrzymała w 2023, 2024 i 2025 Złotą Piłkę dla najlepszej zawodniczki świata. W tym samym okresie trzykrotnie wygrała plebiscyt FIFA. W 2023 roku zdobyła z reprezentacją Hiszpanii mistrzostwo świata.