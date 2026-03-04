Kibice gospodarzy nie chcą widzieć fanów Wisły

Kibice Wisły Kraków najdelikatniej mówiąc nie są mile widziani na większości stadionów w Polsce. Ich obecności na trybunach nie życzą sobie fani drużyn gospodarzy. Dlaczego? Krótko mówiąc powodem zamykania sektorów gości przed sympatykami "Białej Gwiazdy" jest łamanie "kodeksu honorowego kibiców", czyli używanie noży i maczet w bójkach.

Reklama

W praktyce wygląda to tak, że najzagorzalsi kibice drużyn gospodarzy przed domowymi meczami z Wisłą wymuszają na władzach swojego klubu, by nie wpuszczały na trybuny fanów z Krakowa. Jakiś pretekst zawsze się znajdzie. Najczęściej jest to remont sektora przeznaczonego dla kibiców drużyny gości.

Właściciel Wisły mówi "dość"

W ten sposób cierpią "normalni" sympatycy Wisły, którzy z bójkami, nożami i maczetami nie mają nic wspólnego. Odpowiedzialność zbiorowa skutkuje tym, że nie mogą oni dopingować swojej drużyny w trakcie meczów wyjazdowych. Brak dopingu i wsparcia ze strony fanów nie pomaga też piłkarzom "Białej Gwiazdy".

GKS Katowice półfinalistą Pucharu Polski. Widzew Łódź odpadł po rzutach karnych
GKS Katowice półfinalistą Pucharu Polski. Widzew Łódź odpadł po rzutach karnych

Zobacz również
Reklama

Takiej sytuacji dość ma już Jarosław Królewski. Właściciel Wisły zagroził bojkotem meczu ze Śląskiem Wrocław. Jeśli w ciągu 48h opinia publiczna nie otrzyma klarownej precyzyjnej informacji (nie bełkotu) - od Policji oraz Śląska Wrocław, co właściwie dzieje się we Wrocławiu i co zadecydowało o niewpuszczeniu naszych kibiców na stadion, nasz zespół nie pojedzie do Wrocławia. Nie możemy w takiej sytuacji ryzykować ich zdrowia, skoro władze Sląska Wrocław i Policja nie są w stanie zabezpieczyć spotkania - a nie wiemy co będzie się działo poza nim - napisał Królewski.