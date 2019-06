Hiszpania, Włochy i Polska zgromadziły po sześć punktów, więc o kolejności w tabeli decydowały bezpośrednie mecze między tymi drużynami. Najlepsza okazała się Hiszpania, która zapewniła sobie nie tylko awans do półfinału, ale również olimpijskie przepustki do Tokio. Włosi muszą czekać na wyniki innych grup.

W półfinale ME do lat 21 wystąpią zwycięzcy trzech grup i drużyna z drugiego miejsca z najlepszym bilansem. Właśnie te cztery ekipy polecą również na igrzyska olimpijskie 2020 do Japonii.

Tegoroczne mistrzostwa odbywają się w sześciu miastach - pięciu włoskich oraz w San Marino (Serravalle). Finał zaplanowano na 30 czerwca w Udine.

Hiszpania - Polska 5:0 (3:0)

Bramki: Pablo Fornals (17), Mikel Oyarzabal (35), Fabian Ruiz (39), Dani Ceballos (71-wolny), Borja Mayoral (90)

Żółte kartki: Hiszpania - Marc Roca; Polska - Mateusz Wieteska, Krystian Bielik, Jakub Piotrowski, Kamil Pestka

Sędzia: Bobby Madden (Szkocja)

Wyniki grupy A (Bolonia, Reggio Emilia):

środa, 19 czerwca

Hiszpania - Polska 5:0 (3:0)

Belgia - Włochy 1:3 (0:1)

Tabela

M Z R P bramki pkt

1. Hiszpania 3 2 0 1 8-4 6 2. Włochy 3 2 0 1 6-3 6

3. Polska 3 2 0 1 4-7 6

4. Belgia 3 0 0 3 4-8 0