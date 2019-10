"Cieszę się, że mogę wspierać tak fajną, ważną inicjatywę jak amp futbol. Naszą reprezentację śledziłem podczas mistrzostw w Meksyku i ostatnio, na żywo, podczas Amp Futbol Cup. Jestem pod dużym wrażeniem ich gry i charakteru. To prawdziwi twardziele, którzy zapewniają nam mnóstwo pozytywnych emocji. Zapraszam wszystkich do Krakowa na mecze mistrzostw Europy. To będzie świetna impreza" – powiedział Lewandowski, cytowany przez oficjalną stronę Krakowa.

Pierwszym elementem kampanii promującej przyszłoroczne mistrzostwa Europy jest zamieszczony w Internecie film z Lewandowskim w roli głównej.

"Żeby dojść na sam szczyt nie możesz iść drogą na skróty. Ta droga to ciągła walka o bycie lepszą wersją samego siebie, bo jeśli kierujesz się pasją, ograniczenia przestają mieć znacznie" – takie przesłanie przekazał w tym filmie napastnik Bayernu Monachium.

Amp futbol to odmiana piłki nożnej rozgrywanej przez zawodników po jednostronnej amputacji kończyny dolnej - w przypadku graczy z pola, lub kończyny górnej u bramkarzy.

Krakowskie mistrzostwa Europy odbędą się w dniach 13-20 września przyszłego roku i weźmie w nich udział 16 reprezentacji. Będzie to pierwsza tak duża impreza amp futbolu w Polsce. Mecz otwarcia z udziałem biało-czerwonych odbędzie się 13 września na stadionie Cracovii. Losowanie grup zaplanowano na luty.