"Czy przepisy zabraniają odnoszenia się do polityki lub religii? Tak i mogę zapewnić, że przeanalizujemy tę sytuację" - powiedział Townsend na pytanie włoskiej agencji prasowej Ansa.

W piątek w Stambule Turcy pokonali Albańczyków 1:0. Do siatki trafił w 90. minucie Cenk Tosun, a drużyna gospodarzy cieszyła się z gola w szczególny sposób: salutując publiczności.

Zdjęcie salutujących piłkarzy zostało potem umieszczone na koncie tureckiej reprezentacji na Twitterze z podpisem, że zawodnicy dedykowali zwycięstwo "naszym dzielnym żołnierzom i współobywatelom, którzy ponieśli męczeńską śmierć".

Ten sam wojskowy gest wykonał w sobotę w Stuttgarcie gimnastyk Ibrahim Colak po zdobyciu złotego medalu mistrzostw świata w ćwiczeniach na kółkach.

Z kolei we Włoszech piłkarz reprezentacji Turcji i AS Roma Cengiz Under, obecnie kontuzjowany, zamieścił w internecie swoje zdjęcie, na którym salutuje na tle trzech tureckich flag.

W środę turecka armia rozpoczęła ofensywę w północnej Syrii przeciwko oddziałom kurdyjskim. Dwa dni wcześniej z tego regionu wycofały się wojska amerykańskie.