To dla mnie wspaniała szansa, by być częścią tego turnieju i wyzwanie, którego z radością się podejmę. Dam z siebie wszystko, by przyczynić się do sukcesu na Euro 2020 - zaznaczył van Nistelrooy w komunikacie holenderskiej federacji.

Poza nim do sztabu szkoleniowego w tej samej roli włączony został trener reprezentacji Holandii do lat 19, bramkarz mający w dorobku występy w drużynie narodowej i angielskim Evertonie, 37-letni Maarten Stekelenburg. Obaj mają zastąpić w nim Keesa van Wonderena, który niedawno opuścił ekipę "Pomarańczowych".

Van Nistelrooy prowadzi obecnie zespół PSV Eindhoven do lat 19. Ma bogate doświadczenie zdobyte jako zawodnik (70 meczów w drużynie narodowej), a także był już asystentem w kadrze, gdy jej trenerami byli Guus Hiddink i Danny Blind.

Były napastników "Czerwonych Diabłów" w mistrzostwach Starego Kontynentu sprzed 15 lat zdobył bramkę w każdym z trzech grupowych meczów. Jego drużyna dotarła wówczas do półfinału, a w kolejnej edycji odpadła rundę wcześniej.