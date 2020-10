Sztab medyczny piłkarskiej reprezentacji robi co może, by Robert Lewandowski wrócił do pełnej sprawności. Kapitan naszej kadry z powodu urazu opuścił boisko przed końcem meczu z Włochami i na razie nie ma pewności, że zagra w środowym spotkaniu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną.

Lewandowski nie dokończył niedzielnego pojedynku z Italią. Nasz napastnik został zmieniony na niespełna dziesięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry. Powodem zmiany oczywiście nie była słaba postawa "Lewego", ale uraz , którego nabawił się w trakcie spotkania. Reklama Najlepszemu piłkarzowi Europy w kontynuowaniu gry przeszkadzał ból kostki. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kontuzja nie jest poważna, ale niestety bolesna. Sztab medyczny naszej reprezentacji robi wszystko, by Lewandowski był w stu procentach zdrowy na mecz z Bośnią i Hercegowiną. Na razie jednak nie wiadomo, czy kapitan biało-czerwonych w środę pojawi się na boisku, a jeśli nawet, to ile minut spędzi na murawie. Jego brak byłby poważnym osłabieniem dla naszej reprezentacji. Wtedy Jerzy Brzęczek musiałby postawić na Arkadiusza Milika lub Krzysztofa Piątka.