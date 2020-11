Starcie mistrzów Europy Portugalczyków z mistrzami świata Francuzami było szlagierem grupy 3. najwyższej dywizji (A3). O zwycięstwie gości przesądził N'Golo Kante, który trafił do siatki w 54. minucie,.

To oznacza, że na jedną kolejkę przed końcem fazy grupowej Francja ma 13 punktów, a wicelider Portugalia - 10. "Trójkolorowi" są już pewni pierwszego miejsca na koniec, ponieważ mają lepszy bilans bezpośrednich meczów z Portugalczykami.

O uniknięcie spadku z tej grupy walczą Chorwacja i Szwecja. W bezpośrednim meczu tych drużyn w Sztokholmie (Solna) gospodarze, rywale Polaków na Euro w 2021 roku, wygrali 2:1. To oznacza, że oba zespoły mają obecnie po trzy punkty.

W sobotę w najwyższej dywizji rywalizowano także w grupie 4 (A4). Szwajcaria zremisowała u siebie z Hiszpanią 1:1, a w centrum uwagi był Sergio Ramos. Hiszpan pobił europejski rekord Włocha Gianluigiego Buffona pod względem liczby występów w piłkarskiej reprezentacji. Obrońca Realu Madryt zagrał po raz 177. w barwach narodowych.

Wiele wskazuje na to, że wkrótce może zostać również rekordzistą świata, wyprzedzając Ahmeda Hassana, który w drużynie narodowej Egiptu grał 184 razy.

34-letni Ramos nie będzie jednak miło wspominał meczu w Bazylei. Nie wykorzystał dwóch rzutów karnych - w 57. i 80. minucie. W obu przypadkach jego strzały obronił Yann Sommer.

Gospodarze prowadzili od 26. minuty po golu Remo Freulera, a Hiszpanie - rywale Polaków w ME 2021 - wyrównali dopiero w 89. minucie, po trafieniu z bliska Gerarda Moreno.

Po meczu trener Hiszpanów Luis Enrique bronił Sergio Ramosa. Oświadczył, że gdyby jego zespół miał więcej rzutów karnych, do piłki również mógłby podejść obrońca Realu Madryt.

"Gdyby był jeszcze jeden rzut karny, również mógłby go wykonywać. Podobnie jak czwartą +jedenastkę+, gdyby nie wykorzystał trzeciej" - przyznał szkoleniowiec.

W Lipsku Niemcy pokonały Ukrainę 3:1, a bohaterem okazał się zdobywca dwóch bramek Timo Werner.

Spotkanie jeszcze w sobotnie południe stało pod znakiem zapytania, z powodu kilku przypadków zakażenia koronawirusem w ekipie gości. Pozostałe testy Ukraińców dały jednak wynik negatywny i ostatecznie mecz doszedł do skutku.

W bramce gospodarzy po raz 95. zagrał Manuel Neuer, dzięki czemu wyrównał rekord Seppa Maiera pod względem liczby występów w reprezentacji Niemiec wśród bramkarzy.

Nowym liderem grupy A4 są Niemcy - mają 9 punktów i o jeden wyprzedzają Hiszpanię. Oba zespoły zagrają we wtorek w Sewilli.

W niedzielę odbędą się mecze w innych grupach, z wyjątkiem odwołanego spotkania w dywizji B Rumunia - Norwegia.

Polscy piłkarze zagrają na wyjeździe z Włochami w A1. Gospodarze wystąpią mocno osłabieni - z powodu przypadków koronawirusa (czasami niejednoznaczych) oraz kontuzji zabraknie kilkunastu zawodników.

Jeśli podopieczni Jerzego Brzęczka wygrają w Reggio Emilia, a Holandia nie pokona tego dnia Bośni i Hercegowiny, biało-czerwoni zapewnią sobie sensacyjny triumf w grupie. To z kolei będzie oznaczało awans do przyszłorocznego Final Four, którego Polska - w razie takiego scenariusza - byłaby gospodarzem.

Pomiędzy poszczególnymi dywizjami obowiązują zasady awansów i spadków. Natomiast zwycięzcy grup najwyższej dywizji wystąpią właśnie w turnieju finałowym (Final Four), przełożonym z czerwca na październik 2021.

Wyniki 5. kolejki oraz program 5. i 6. kolejki piłkarskiej Ligi Narodów:

sobota, 14 listopada

grupa A3

Portugalia - Francja 0:1 (0:0)

Szwecja - Chorwacja 2:1 (2:0)

M Z R P bramki pkt

1. Francja 5 4 1 0 8-3 13 - awans

2. Portugalia 5 3 1 1 9-2 10

3. Chorwacja 5 1 0 4 7-13 3

4. Szwecja 5 1 0 4 3-9 3

grupa A4

Szwajcaria - Hiszpania 1:1 (1:0)

Niemcy - Ukraina 3:1 (2:1)



1. Niemcy 5 2 3 0 10-7 9

2. Hiszpania 5 2 2 1 7-3 8

3. Ukraina 5 2 0 3 5-10 6

4. Szwajcaria 5 0 3 2 6-8 3

grupa C1

Azerbejdżan - Czarnogóra 0:0

Cypr - Luksemburg 2:1 (1:1)

1. Czarnogóra 5 3 1 1 6-2 10

2. Luksemburg 5 3 0 2 7-5 9

3. Azerbejdżan 5 1 2 2 2-4 5

4. Cypr 5 1 1 3 2-6 4

grupa D1

Malta - Andora 3:1 (0:1)

Łotwa - Wyspy Owcze 1:1 (0:0)

1. Wyspy Owcze 5 3 2 0 8-4 11

2. Malta 5 2 2 1 7-5 8

3. Łotwa 5 0 4 1 3-4 4

4. Andora 5 0 2 3 1-6 2

grupa D2

San Marino - Gibraltar 0:0

1. Gibraltar 3 2 1 0 2-0 7

2. Liechtenstein 3 1 1 1 2-1 4

3. San Marino 4 0 2 2 0-3 2

niedziela, 15 listopada

grupa A1

Holandia - Bośnia i Herc. (18.00)

Włochy - Polska (20.45)



1. Polska 4 2 1 1 5-2 7

2. Włochy 4 1 3 0 3-2 6

3. Holandia 4 1 2 1 2-2 5

4. Bośnia i Herc. 4 0 2 2 2-6 2

grupa A2

Dania - Islandia (20.45)

Belgia - Anglia (20.45)

1. Belgia 4 3 0 1 10-4 9

2. Dania 4 2 1 1 4-2 7

3. Anglia 4 2 1 1 3-2 7

4. Islandia 4 0 0 4 2-11 0 - spadek

grupa B1

Austria - Irlandia Płn. (20.45)

Rumunia - Norwegia (20.45)

1. Austria 4 3 0 1 6-4 9

2. Norwegia 4 3 0 1 11-3 9

3. Rumunia 4 1 1 2 4-8 4

4. Irlandia Płn. 4 0 1 3 2-8 1

grupa B2

Słowacja - Szkocja (15.00)

Czechy - Izrael (20.45)

1. Szkocja 4 3 1 0 5-2 10

2. Czechy 4 2 0 2 6-5 6

3. Izrael 4 1 2 1 6-6 5

4. Słowacja 4 0 1 3 4-8 1

grupa B3

Turcja - Rosja (18.00)

Węgry - Serbia (20.45)

1. Rosja 4 2 2 0 7-4 8

2. Węgry 4 2 1 1 4-3 7

3. Turcja 4 0 3 1 3-4 3

4. Serbia 4 0 2 2 3-6 2

grupa B4

Walia - Irlandia (18.00)

Bułgaria - Finlandia (18.00)

1. Walia 4 3 1 0 3-0 10

2. Finlandia 4 3 0 1 4-1 9

3. Irlandia 4 0 2 2 1-3 2

4. Bułgaria 4 0 1 3 1-5 1

grupa C2

Macedonia Płn. - Estonia (15.00)

Gruzja - Armenia (18.00)

1. Macedonia Płn. 4 1 3 0 7-6 6

2. Gruzja 4 1 3 0 5-4 6

3. Armenia 4 1 2 1 6-5 5

4. Estonia 4 0 2 2 4-7 2

grupa C3

Mołdawia - Grecja (20.45)

Słowenia - Kosowo (20.45)

1. Słowenia 4 3 1 0 6-0 10

2. Grecja 4 2 2 0 4-1 8

3. Kosowo 4 0 2 2 2-4 2

4. Mołdawia 4 0 1 3 1-8 1

grupa C4

Białoruś - Litwa (18.00)

Albania - Kazachstan (18.00)

1. Białoruś 4 2 1 1 6-5 7

2. Litwa 4 1 2 1 3-4 5

3. Albania 4 1 2 1 2-1 5

4. Kazachstan 4 1 1 2 3-4 4

wtorek, 17 listopada

grupa A3

Chorwacja - Portugalia (20.45)

Francja - Szwecja (20.45)

grupa A4

Hiszpania - Niemcy (20.45)

Szwajcaria - Ukraina (20.45)

grupa C1

Luksemburg - Azerbejdżan (20.45)

Czarnogóra - Cypr (20.45)

grupa D1

Malta - Wyspy Owcze (20.45)

Andora - Łotwa (20.45)

grupa D2

Gibraltar - Liechtenstein (20.45)

środa, 18 listopada

grupa A1

Polska - Holandia (20.45)

Bośnia i Herc. - Włochy (20.45)

grupa A2

Anglia - Islandia (20.45)

Belgia - Dania (20.45)

grupa B1

Irlandia Płn. - Rumunia (20.45)

Austria - Norwegia (20.45)

grupa B2

Izrael - Szkocja (20.45)

Czechy - Słowacja (20.45)

grupa B3

Serbia - Rosja (20.45)

Węgry - Turcja (20.45)

grupa B4

Irlandia - Bułgaria (20.45)

Walia - Finlandia (20.45)

grupa C2

Armenia - Macedonia Płn. (18.00)

Gruzja - Estonia (18.00)

grupa C3

Kosowo - Mołdawia (20.45)

Grecja - Słowenia (20.45)

grupa C4

Kazachstan - Litwa (16.00)

Albania - Białoruś (16.00)