Doliński przypomniał, że w ubiegłym roku z powodu pandemii odwołano cztery mecze reprezentacji Polski. Pozostałe były rozgrywane w rygorystycznym reżimie sanitarnym, odbyły się bez problemów.

W tym roku piłkarska reprezentacja Polski w kraju ma rozegrać siedem spotkań. Pierwsze z nich w ramach eliminacji do mistrzostw świata 28 marca z Andorą na stadionie stołecznej Legii.

Jeżeli sytuacja epidemiczna w kraju będzie się poprawiała, na co wszyscy liczymy, to będziemy chcieli wystąpić do władz państwowych z inicjatywą wpuszczenia kibiców na stadiony podczas meczów reprezentacji. Na początek tak, aby na stadionie zajętych było maksymalnie 25 procent miejsc. Po to, aby zachować wszystkie rygory sanitarne, w tym jakże ważny dystans - powiedział przedstawiciel PZPN.

Ekstraklasa bez większych problemów

Jesienna runda piłkarskiej ekstraklasy sezonu 2020/21 odbyła się bez większych problemów - poinformował z kolei na posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki prezes Ekstraklasy S.A. Marcin Animucki.

Pomimo poważnych ograniczeń związanych z pandemią Covid-19, rozegrano 14 kolejek, odwołano tylko siedem meczów, które odbyły się w późniejszym terminie. Przed rozpoczęciem rundy wiosennej żadnych opóźnienień nie było.

Jak przyznał Animucki, rozgrywki zostały wznowione, a termin zakończenia sezonu nie uległ zmianie. Ekstraklasa ma ostatnią kolejkę rozegrać w weekend 15-16 maja.

Gramy w pełnym reżimie sanitarnym, przy pustych trybunach. Ale mecze ekstraklasy ogląda około 1 mln telewidzów. To nas cieszy, gdyż zainteresowanie rozgrywkami nadal jest bardzo duże. Ściśle współpracujemy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i władzami administracyjnymi, dzięki temu w tych trudnych warunkach dajemy sobie radę - dodał prezes Ekstraklasy S.A.

Animucki potwierdził, że do tej pory klubom ekstraklasy wypłacono już 146 mln złotych, dodatkowo 2 mln przeznaczono na testy i środki higieniczne.