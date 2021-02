To o 36,2 procent mniej transferów miesiąc do miesiąca.

Wydano w sumie 590 mln dolarów na nowych graczy, a rok wcześniej ta kwota wyniosła 1,16 mld dolarów. Od sześciu lat - jak wykazuje FIFA - kluby nie wydały tak mało na zakupy.

Inaczej wyglądał rynek transferowy w kobiecym futbolu. Wprawdzie w porównaniu do roku poprzedniego mniej zawodniczek zmieniło barwy klubowe (2021-177 /2020-185), to wzrosły prawie o 60 procent kwoty transferów (z 193 600 dol. do 310 100 dol.).