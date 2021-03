Chcę robić coś produktywnego. Jeśli jesteś bankierem, możesz to robić całe życie, ale piłkarz parę lat po trzydziestce musi zacząć rozglądać się za innym zajęciem - wyjaśnił były zawodnik m.in. Lazio Rzym, Juventusu Turyn czy Arsenalu Londyn.

Lichtsteiner ma zamiar wyprodukować podczas stażu zegarek, który później sprzeda, a uzyskane pieniądze przeznaczy na cel charytatywny.

Zegarmistrzostwo jest trochę podobne do piłki nożnej. W futbolu jeśli cały zespół nie zagra idealnie, to nie wygrasz. Tak samo jest z zegarkiem - jeśli cały mechanizm nie jest perfekcyjnie skonstruowany, to zegarek nie będzie działać - dodał Szwajcar.

Po zakończeniu stażu Lichtsteiner zastanowi się nad tym, czy chce dalej podążać tą ścieżką kariery, czy jednak poszuka zajęcia związanego ze sportem.