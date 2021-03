To będzie pierwsza praca szkoleniowa De Rossiego, po tym jak w styczniu 2020 roku poinformował o zakończeniu kariery piłkarskiej.

Jestem dumny z rozpoczęcia nowego etapu w reprezentacji narodowej i dziękuję zarówno prezesowi Gabriele Gravinie, jak i trenerowi Roberto Manciniemu za tę możliwość - powiedział 37-letni De Rossi, cytowany na stronie internetowej Włoskiej Federacji Piłkarskiej (FIGC).

Powrót do Coverciano (bazy szkoleniowej Włochów - PAP) będzie ekscytujący. To dla mnie oznacza powrót do domu oraz spotkanie wielu kolegów, przyjaciół w sztabie i drużynie. Nie mogę się doczekać, kiedy zacznę - dodał.

De Rossi w latach 2001-2019 był piłkarzem Romy. W barwach rzymskiego klubu pomocnik ten wystąpił w 616 meczach i zdobył 63 bramki, licząc wszystkie rozgrywki. Wywalczył m.in. dwukrotnie Puchar Włoch - w 2007 i 2008 roku. Kilka razy był wicemistrzem kraju.

Latem 2019 roku podjął decyzję o przenosinach do Boca Juniors Buenos Aires. Doznał jednak kontuzji i wystąpił w niewielu meczach.

W reprezentacji Włoch De Rossi rozegrał 117 spotkań, w których strzelił 21 goli. W 2006 roku wywalczył na niemieckich boiskach mistrzostwo świata, a w 2012 - w Polsce i na Ukrainie - wicemistrzostwo Europy.