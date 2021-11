Polska jest jednym z pięciu kandydatów, którzy wystąpili do UEFA z ofertą zorganizowania mistrzostw Europy kobiet w piłce nożnej w 2025 roku. Wolę goszczenia piłkarek nożnych zgłosiły także: Francja, Szwajcaria, Ukraina oraz wspólnie Dania, Finlandia i Norwegia. Jednym z warunków stawianym organizatorom jest posiadanie ośmiu stadionów o pojemności od 15 do 30 tysięcy miejsc.

Reklama

Uwzględniając te wytyczne UEFA, PZPN wytypował dziewięć obiektów: w Białymstoku, Bielsku-Białej, Gdańsku, Gdyni, Lublinie, stadion ŁKS w Łodzi, Tychach, Wrocławiu oraz stadion Legii w stolicy.

Władze Lublina zadeklarowały przygotowanie niezbędnych dokumentów aplikacyjnych wspólnie z operatorem stadionu, lotniskiem oraz hotelami.

W pełni i bez jakichkolwiek ograniczeń deklaruję wolę ubiegania się o prawo organizacji meczów piłki nożnej oraz wszelkich imprez towarzyszących i wydarzeń związanych z ich przygotowaniem i organizacją - napisał prezydent Lublina w piśmie skierowanym do prezesa PZPN.

Arena Lublin ma 15 243 miejsca siedzące, a w pierwszym meczu piłkarskim rozegranym na tym obiekcie 9 października 2014 roku zmierzyły się reprezentacje Polski i Włoch do lat 20. Później odbywały się tu m.in. piłkarskie spotkania młodzieżowych mistrzostw Europy do lat 21 (2017), młodzieżowe mistrzostwa świata do lat 20 (2019), a także mecze innych reprezentacji kraju -młodzieżowych i kobiet.

Na Arenie Lublin rozgrywano też finały piłkarskiego Pucharu Polski w poprzednim i w tym roku, a w marcu odbył się mecz eliminacyjny do mistrzostw świata 2022 pomiędzy Estonią i Czechami, bo z powodu pandemii nie mógł być rozegrany w Tallinie.

W mistrzostwach Europy piłkarek nożnych w 2025 roku uczestniczyć będą 24 reprezentacje.