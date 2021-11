Dwaj ostatnie mistrzowie Europy - Portugalia z 2016 i Włochy z tego roku - trafiły do tej samej "ścieżki" barażowej o awans na piłkarskie mistrzostwa świata w Katarze. To oznacza, że co najmniej jednej z tych ekip zabraknie w przyszłorocznym mundialu.

Losowanie odbyło się w piątek w Zurychu. Reklama Oba te kraje trafiły do ścieżki C. W pierwszej rundzie baraży Portugalia podejmie Turcję, a Italia - Macedonię Północną. Jeśli faworyci zwyciężą, wówczas zmierzą się w finale i tylko jeden z nich awansuje na MŚ. Mecze barażowe odbędą się 24 i 29 marca 2022 roku. Polska znalazła się w ścieżce B, w której najpierw zagra na wyjeździe z Rosją, a ewentualnie później u siebie ze Szwecją lub z Czechami. Cezary Faber