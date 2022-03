W ubiegłym tygodniu FIFA dała taką szansę zagranicznych piłkarzom i trenerom, zatrudnionym do tej pory na Ukrainie lub w Rosji.

Potrzebne będzie specjalne zezwolenie

Ukraińscy piłkarze, którym uda się opuścić kraj, będą mogli "zarejestrować się w innym klubie", nawet jeśli okno przewidziane na to przez federację narodową zostanie zamknięte – wskazała FIFA.

W związku z ogłoszoną na Ukrainie powszechną mobilizacją mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat wyjazd piłkarzy z kraju będzie możliwy po uzyskaniu specjalnego zezwolenia, "zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi transgranicznego przemieszczania się obywateli Ukrainy" - sprecyzowała FIFA.

Jednak jeden klub nie będzie mógł zatrudnić więcej niż dwóch piłkarzy, których dotyczy to zezwolenie.

Rybus, Szymański i Augustyniak zostali w Rosji

W ubiegłym tygodniu FIFA zdecydowała, że kontrakty wszystkich zagranicznych zawodników oraz trenerów w Rosji i na Ukrainie zostaną zawieszone do 30 czerwca, a piłkarze mogą znaleźć tymczasowych pracodawców do 7 kwietnia. Z tej możliwości skorzystał m.in. Grzegorz Krychowiak, który z rosyjskiego FK Krasnodar przeniósł się do AEK Ateny.

Wciąż piłkarzami rosyjskich klubów są Sebastian Szymański (Dynamo Moskwa), Maciej Rybus (Lokomotiw) i Rafał Augustyniak (Ural Jekaterynburg).

Z kolei 27 lutego z Ukrainy został ewakuowany zawodnik Dynama Kijów Tomasz Kędziora, który obecnie trenuje ze swoim byłym klubem - Lechem Poznań.

Poza Augustyniakiem, wszyscy wymienieni zawodnicy zostali powołani przez selekcjonera Czesława Michniewicza do kadry na zaplanowany na 29 marca mecz barażowy o awans mistrzostw świata w Katarze ze zwycięzcą spotkania Szwecja - Czechy.

Rozgrywki ligowe na Ukrainie po wybuchu wojny zostały bezterminowo zawieszone, a w Rosji - trwają. Kluby i reprezentacje tego kraju zostały jednak tymczasowo wykluczone z wszelkiej rywalizacji pod egidą FIFA i UEFA.