Maciej Stolarczyk przestał pełnić funkcję trenera reprezentacji do lat 21 - poinformował we wtorek Polski Związek Piłki Nożnej. Pod jego wodzą drużyna nie zdołała awansować do młodzieżowych mistrzostw Europy.

Jak przypomniała piłkarska federacja, 50-letni szkoleniowiec poprowadził biało-czerwonych w trzynastu spotkaniach - jedenastu kwalifikacyjnych oraz dwóch towarzyskich. Polacy wygrali siedem z nich, w trzech padł remis i trzykrotnie przegrali. Jedną z porażek ponieśli niedawno w ostatniej kolejce eliminacji MME - u siebie 1:2 z Niemcami, tracąc definitywnie szansę udziału w barażach o awans do turnieju. To z kolei oznacza, że nie wystąpią również w igrzyskach olimpijskich 2024. Stolarczyk został trenerem młodzieżówki w październiku 2020 roku, zastępując Czesława Michniewicza (obecnego selekcjonera dorosłej kadry), który krótko wcześniej - we wrześniu 2020 - objął funkcję szkoleniowca Legii Warszawa. Jako piłkarz Stolarczyk występował m.in. w Pogoni Szczecin i Wiśle Kraków. W obu tych klubach pracował też jako główny trener.