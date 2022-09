Z Lewandowskim, najlepszym strzelcem w historii biało-czerwonych, łączy Świderskiego m.in. gol w debiucie. Wychowanek Ravii Rawicz uzyskał go w spotkaniu z San Marino (3:0) 28 marca 2021.

Świderski strzela ważne gole

Napastnik Barcelony i obecny kapitan kadry w kolejnych 16 występach jeszcze tylko dwukrotnie pokonał bramkarzy rywali, a Świderski dokonał tego siedmiokrotnie, po raz ostatni w niedzielę w potyczce z Walią na zakończenie zmagań w Lidze Narodów. Jego gol w 58. minucie zapewnił Polakom zwycięstwo 1:0. Napastnik amerykańskiego Charlotte FC zdobył też bramkę w pierwszej konfrontacji tych ekip 1 czerwca we Wrocławiu, kiedy trafił w końcówce na 2:1.

Ważnych goli w jego wykonaniu było już kilka. 8 czerwca 2021 jego bramka na 2:2 w 88. minucie uchroniła biało-czerwonych od porażki w meczu towarzyskim z Islandią w Poznaniu. Jeszcze większe znaczenie miało trafienie 12 października 2021 w Tiranie, które dało polskiemu zespołowi zwycięstwo nad Albanią w spotkaniu eliminacji mistrzostw świata mające duże znaczenie w walce o drugie miejsce w grupie, uprawniające do gry w barażach o awans, zakończonych zresztą sukcesem reprezentacji.

Wilimowski rekordzistą

25-letni Świderski, który do USA trafił z PAOK Saloniki, a wcześniej grał w Jagiellonii Białystok, w narodowym trykocie spędził na boisku 754 minut, co przy ośmiu bramkach daje średnio gola co nieco ponad 94 minuty.

Po 17 występach w kadrze lepszym bilansem mogli się pochwalić m.in. Włodzimierz Lubański - 11 goli, Grzegorz Lato - po 10, Kazimierz Deyna - dziewięć,, a rekordzistą jest Ernest Wilimowski, który zdobył 15. Trzy trafienia, podobnie jak Lewandowski, miał po 17 meczach Zbigniew Boniek.