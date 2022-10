Jako federacja mamy prawo wysłać, zgodnie z wytycznymi UEFA, pięciu przedstawicieli na ceremonię losowania: prezesa, sekretarza generalnego, selekcjonera, team menedżera reprezentacji i rzecznika prasowego związku - powiedział PAP Jakub Kwiatkowski, który pełni dwie z ostatnich wymienionych funkcji.

Dzięki temu PZPN wyśle jeszcze jedną osobę do Frankfurtu - odpowiadającego za sprawy logistyczne Łukasza Gawrjołka.

Polska delegacja stawi się w Niemczech już w sobotę i każdy z jej członków będzie miał swoje zadanie. Np. Kwiatkowski weźmie udział w spotkaniu poświęconym mediom (tzw. media forum), a władze PZPN - Kulesza i Wachowski - mają zaplanowane spotkania ze swoimi odpowiednikami z innych federacji.

W sobotni wieczór odbędzie się natomiast oficjalna kolacja - w nowej siedzibie Niemieckiej Federacji Piłkarskiej (DFB) we Frankfurcie.

Większość polskiej delegacji uda się do Niemiec bezpośrednio z Warszawy, ale nie wszyscy.

Trener Michniewicz poleciał niedawno do Kataru, gdzie doglądał ostatnie przygotowania m.in. w hotelu Ezdan Palace - bazie biało-czerwonych podczas mundialu. Następnie selekcjoner udał się do Arabii Saudyjskiej na spotkanie z grającym w tamtejszej lidze Grzegorzem Krychowiakiem i właśnie z tego kraju przyleci do Niemiec.

Niedzielne losowanie w centrum wystawowym Festhalle rozpocznie się o godz. 12.

Dzięki wrześniowemu zwycięstwu 1:0 nad Walią w Lidze Narodów i korzystnym wynikom w innych grupach najwyższej dywizji Polska będzie losowana z pierwszego koszyka.

Oprócz biało-czerwonych są w nim: Chorwacja, Włochy, Holandia, Hiszpania, Belgia, Dania, Portugalia, Węgry oraz Szwajcaria.

O rozstawieniu decydował ranking na podstawie rezultatów w fazie grupowej Ligi Narodów. Dlatego do drugiego koszyka trafiły m.in. Francja i Anglia (ta ostatnia spadła z najwyższej dywizji).

Szczęście w losowaniu

Wiele będzie zależeć od szczęścia w losowaniu. W drugim koszyku, oprócz wspomnianych potęg, są zespoły teoretycznie od nich słabsze, choćby Izrael czy Finlandia. Z trzeciego można trafić na Norwegię ze znakomitym Erlingiem Haalandem albo na Armenię czy Albanię. Z czwartego - np. Turcję lub Wyspy Owcze, a z piątego - Słowację (pokonała Polskę 2:1 na ostatnim Euro) lub np. znacznie niżej notowane Gibraltar i Maltę.

Losowane z czwartego koszyka Wyspy Owcze zajmują w światowym rankingu 122. miejsce, a będąca dopiero w piątym koszyku Słowacja - 55.

Nie rozmawialiśmy dotychczas na temat naszej grupy marzeń. Oczywiście wiemy, że można trafić bardzo różnie, ale czekamy po prostu na to, co los przyniesie - przyznał Kwiatkowski.

W eliminacjach ME wystąpią 53 drużyny, które zostaną rozlosowane do dziesięciu grup - siedmiu z pięcioma zespołami i trzech z sześcioma. Niemcy, jako gospodarz turnieju finałowego, nie wystąpią w eliminacjach. Nie zagra także Rosja, wykluczona ze wszystkich rozgrywek pod egidą UEFA z powodu inwazji na Ukrainę.

Najpierw zostaną wylosowane drużyny z pierwszego koszyka, więc będziemy czekać na dolosowanie do nas rywali - podkreślił team menedżer reprezentacji i rzecznik prasowego PZPN.

Dwie najlepsze drużyny z każdej z 10 grup awansują do turnieju finałowego (14 czerwca - 14 lipca 2024), a pozostałych trzech finalistów wyłonią baraże spośród najlepszych zespołów Ligi Narodów, które nie wywalczyły tego awansu.

Ograniczenia UEFA

UEFA zaznaczyła, że w czasie losowania będą obowiązywać pewne ograniczenia. Jako pierwsi będą losowani do grup A-D (pięciozespołowych) uczestnicy Final Four Ligi Narodów - Chorwacja, Hiszpania, Holandia i Włochy, aby w terminie turnieju finałowego (14-18 czerwca) nie rozgrywać meczów eliminacji.

Z przyczyn politycznych nie mogą do jednej grupy trafić: Armenia z Azerbejdżanem, Ukraina z Białorusią, Bośnia i Hercegowina z Kosowem, Serbia z Kosowem oraz Gibraltar z Hiszpanią.

Pod uwagę będą brane również czynniki związane z klimatem (maksymalnie dwie drużyny w grupie z krajów określonych jako "zimowe", gdzie mecze mogą być rozgrywane w trudnych warunkach) oraz z minimalizowaniem dalekich podróży.

Terminarz poszczególnych grup, podobnie jak w ostatnich latach, zostanie wyłoniony po losowaniu, komputerowo. Wszystkie mecze eliminacji Euro 2024 odbędą się w przyszłym roku. Tzw. okienka na spotkania międzynarodowe to marzec, czerwiec, wrzesień, październik i listopad - przyznał team menedżer reprezentacji Polski.

Po losowaniu uwaga polskich kibiców będzie już skupiona na rozpoczynających się 20 listopada w Katarze mistrzostwach świata.

Do 21 października wszystkie federacje uczestniczące w turnieju muszą zgłosić do FIFA szeroką kadrę na mundial - lista powinna zawierać 55 nazwisk, w tym czterech bramkarzy. Ostateczna, składająca się z 26 piłkarzy, w tym minimum trzech golkiperów, ma być ogłoszona do 14 listopada.

W przypadku reprezentacji Polski, co potwierdził Kwiatkowski, szeroka lista zostanie oficjalnie ogłoszona 20 października w Zakopanem podczas Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki (rozpoczyna się dwa dni wcześniej). Będą tam obecne władze PZPN i selekcjoner biało-czerwonych.

Podział na koszyki przed losowaniem grup eliminacji ME 2024:

koszyk 1: Chorwacja, Włochy, Holandia, Hiszpania, Belgia, Dania, Portugalia, Węgry, Szwajcaria, Polska

koszyk 2: Francja, Austria, Czechy, Anglia, Walia, Izrael, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Szkocja, Finlandia

koszyk 3: Ukraina, Islandia, Norwegia, Słowenia, Irlandia, Albania, Czarnogóra, Rumunia, Szwecja, Armenia

koszyk 4: Gruzja, Grecja, Turcja, Kazachstan, Luksemburg, Azerbejdżan, Kosowo, Bułgaria, Wyspy Owcze, Macedonia Północna

koszyk 5: Słowacja, Irlandia Północna, Cypr, Białoruś, Litwa, Gibraltar, Estonia, Łotwa, Mołdawia, Malta

koszyk 6: Andora, Liechtenstein, San Marino.

Autor: Maciej Białek