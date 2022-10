Zwycięską bramkę w 72. minucie meczu barażowego na stadionie Hampden Park w Glasgow zdobyła Amber Barrett.

Po tym spotkaniu do sieci trafił film z szatni irlandzkich zawodniczek, na którym skandowały "Ooh ah, up the RA" - okrzyk oznaczający poparcie dla paramilitarnej organizacji IRA, która domagała się między innymi przyłączenia Ulsteru do Irlandii, czyli odłączenia Irlandii Północnej od Wielkiej Brytanii. Historia IRA sięga 1916 roku i wiąże się z walką o niepodległość Irlandii oraz wyzwolenie spod brytyjskiej dominacji.

Pierwszą rzeczą w naszej drużynie jest szacunek dla ludzi wokół nas - zapewniła Pauw na antenie telewizji "Sky Sports" i oświadczyła, że nie było jej w szatni podczas śpiewania piosenki.

Zrobiłyśmy coś, co zraniło ludzi. Nie chciałyśmy nikogo skrzywdzić. To, że świętowałyśmy nie jest żadnym usprawiedliwieniem. Nie powinniśmy tego robić i to się nigdy więcej nie powtórzy - dodała holenderska trenerka.

Mistrzostwa świata kobiet w piłce nożnej odbędą się w Australii i Nowej Zelandii w dniach 20 lipca - 20 sierpnia 2023 roku. W turnieju wezmą udział 32 reprezentacje. Polskie piłkarki nie awansowały na przyszłoroczny mundial.