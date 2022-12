Zespół prowadzony przez trenerkę Ninę Patalon 11 listopada wygraną z Rumunią 6:0 w towarzyskim spotkaniu rozegranym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

To był jedenasty i ostatni w tym roku mecz Polek. Wcześniej wygrały cztery spotkania, jedno zremisowały, a pięć przegrały.

We wrześniu zakończyły grupowe eliminacje do MŚ wygranymi z Albanią 2:1 i Kosowem 7:0. Zajęły trzecie miejsca za Norwegią i Belgią, co zamknęło im drogę do awansu.

Podczas październikowego zgrupowania w Hiszpanii Polki zagrały towarzysko z dwoma finalistami przyszłorocznych finałów MŚ. Pokonały Maroko 4:0 i zremisowały z Argentyną 2:2. Rumunki w swojej grupie eliminacyjnej też zajęły trzecie miejsce.

Autor: Piotr Girczys