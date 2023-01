59-letni trener od samego początku jest wymieniany w gronie faworytów do przejścia steru po Czesławie Michniewiczu. Urodzony w Sarajewie szkoleniowiec w środowisku piłkarskim ma opinię dobrego fachowca z trudnym charakterem, z którym współpraca nie jest łatwa. Posiadający trzy obywatelstwa (bośniackie, chorwackie i szwajcarskie) i władający ośmioma językami (angielskim, bośniackim, chorwackim, francuskim, niemieckim, serbskim, rosyjskim i włoskim) Petkovic narzuca piłkarzom rygor i swoje zasady.

Reklama

Jednak dla prezesa PZPN kluczowym kryterium wyboru nowego selekcjonera było doświadczenie w pracy w piłce reprezentacyjnej, a te były już selekcjoner narodowej drużyny Szwajcarii posiada.

W Szwajcarii sobie poradził

Petkovic ma bogate CV. Karierę na ławce trenerskiej zaczynał w Szwajcarii. Pierwszym przystankiem była AC Bellinzona, a kolejnymi FC Malkantore Agno i FC Lugano. W 2005 roku wrócił do AC Bellinzona. Z tym zespołem w 2008 roku do finału Pucharu Szwajcarii (porażka 1:4 z FC Basel). To zaowocowało angażem w Young Boys Berno, z którego został zwolniony w 2011 roku.

Ze Szwajcarii przeniósł się do Turcji, ale pracy w Samsunsporze nie wspomina dobrze. Po niecałych sześciu miesiącach musiał pakować walizki zostawiając zespół w strefie spadkowej. Po nieudanej przygodzie na obczyźnie wrócił do ojczyzny i objął FC Sion, jednak nie na długo. W czerwcu 2012 roku przeprowadził się do Włoch, by poprowadzić Lazio Rzym. Pod jego wodzą klub ze stolicy Italii zdobył Puchar Włoch. W Serie A tak dobrze mu nie szło i w efekcie na początku 2014 roku został zwolniony. Pretekstem do takiej decyzji był fakt, że szkoleniowiec zataił przed władzami klubu negocjacje z szwajcarską federacją.

Reklama

Po blisko półrocznej przerwie został selekcjonerem reprezentacji Szwajcarii. W tej roli poradził sobie bardzo dobrze. Doprowadził Helwetów do 1/8 finału Euro 2016, gdzie po rzutach karnych lepsi od nich okazali się podopieczni Adama Nawałki. Dwa lata później na mundialu w 1/8 finału przegrali z kolei ze Szwedami 0:1. Ich największym osiągnięciem był ćwierćfinał mistrzostw Europy rozegranych w 2021 roku.

Powrót do piłki klubowej okazał się dla Petkovica bolesny. Podjęcie pracy w Girondins Bordeaux było złym wyborem. Klub borykający z olbrzymimi kłopotami finansowymi spadł z ligi, a kandydat na selekcjonera naszej kadry został zwolniony. Od tego czasu szkoleniowiec jest na bezrobociu.

Mistrz Jugosławii w barwach FK Sarajewo

Petkowic w swojej karierze trenerskiej jeszcze nigdy nie zdobył mistrzostwa. Po takie trofeum sięgnął jako piłkarz. W 1985 roku został mistrzem Jugosławii z FK Sarajewo, w którym zaczynał swoją futbolową karierę. Po wybuchu wojny na Bałkanach wyjechał do Szwajcarii.

Tam kolejno grał w barwach FC Chur 97, FC Sion, FC Martigny-Sports, FC Locarno, SC Buochs. Ostatnim klubem Petkovica w piłkarskiej karierze była drużyna FC Malcantone Agno.

W 2000 roku, w wieku 37 lat, Petković oficjalnie zakończył swoją karierę zawodniczą.