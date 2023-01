Na swoim dorocznym spotkaniu, które odbyło się na stadionie Wembley, IFAB zgodziła się na "komunikację na żywo" sędziów podejmujących decyzje przy pomocy VAR - zarówno na stadionie, jak i za pośrednictwem nadawców. Jak ogłoszono, ta nowinka będzie testowana przez 12 miesięcy w najważniejszych międzynarodowych rozgrywkach.

Komunikacja między sędzią głównym i osobami odpowiedzialnymi za pomoc wideo pozostanie poufna, ale wnioski z ich dyskusji zostaną podane do wiadomości publicznej.

Sędziowie przez mikrofon wyjaśnią publiczności na trybunach i w telewizji decyzje związane z VAR.

Po raz pierwszy nowinka zostanie zastosowana podczas klubowych mistrzostw świata, od 1 do 11 lutego w Maroku. Kolejną okazją do sprawdzenia tego pomysłu będą mistrzostwa świata kobiet w Australii i Nowej Zelandii, zaplanowane na okres od 20 lipca do 20 sierpnia.

Uważamy, że jest to ważne z punktu widzenia przejrzystości, szczególnie dla kibiców na stadionie, którzy w tej chwili nie otrzymują wystarczających informacji o tych decyzjach – powiedział po spotkaniu IFAB dyrektor wykonawczy Angielskiej Federacji Piłki Nożnej (FA) Mark Bullingham.