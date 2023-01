Wydawało się, że miejsce po Czesławie Michniewiczu zajmie ktoś z dwójki - Paulo Bento, Vladimir Petkovic. PZPN rozmawiał z obydwoma tymi szkoleniowcami. Jak się okazuje mieli być oni tylko opcją awaryjną, gdyby Cezaremu Kuleszy nie wypalił plan A.

W poniedziałek na warszawskim lotniku Okęcie widziany był Fernando Santos i to on wydaje się być osobą, która we wtorek zostanie ogłoszona selekcjonerem biało-czerwonych - podaje sport.pl

68-letni trener po mundialu w Katarze po ośmiu latach pracy rozstał się reprezentacją Portugalii, z którą w 2016 roku zdobył mistrzostwo Europy. Wcześniej pracował z narodową drużyną Grecji.