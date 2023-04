Negocjujemy z UEFA w sprawie przywrócenia do gry naszych zespołów. Negocjacje są trudne. Mogę powiedzieć, że są to długie rozmowy, które trwają cały czas. UEFA nie chce, aby RFU przeniosła się (do federacji azjatyckiej - PAP), a RFU nie chce odejść. Mimo to bardzo ważne jest zniesienie zakazów i gra klubów, drużyn młodzieżowych i pierwszej drużyny - powiedział Mitrofanow.

Reklama

Odniósł się też do słów szefa UEFA Aleksandra Ceferina, który niedawno na zjeździe organizacji powiedział, że trudno mu wyobrazić sobie powrót rosyjskich klubów i drużyn na arenę europejską przed zakończeniem działań wojennych na Ukrainie.

Reklama

Ceferin nie powiedział nic nowego, to oczywiste rzeczy. Gdyby tak nie było, byłoby łatwiej – dodał sekretarz generalny RFU.

Wizerunku rosyjskiej federacji nie poprawią plany włączenia krymskich klubów do rozgrywek krajowych. Mitrofanow zaznaczył, że jedną z opcji jest włączenie ich do drugiej ligi bez statusu członka RFU. Wiele naszych klubów nie jest członkami RFU - wyjaśnił.

28 lutego 2022 roku Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) i UEFA zdecydowały, że wszystkie rosyjskie drużyny – narodowe i klubowe – zostały po inwazji na Ukrainę zawieszone w uczestnictwie w rozgrywkach na czas nieokreślony.