Towarzyski mecz z Niemcami odbędzie się 16 czerwca na PGE Narodowym. A cztery dni później reprezentacja Polski zagra na wyjeździe z Mołdawią w trzecim starciu eliminacji Euro 2024.

Reklama

Santos: To nie jest mi potrzebne

Ważny jest nie mecz z Niemcami, tylko ten z Mołdawią. W porządku, to spotkanie zaplanowane zanim zostałem selekcjonerem i nic z tym nie można zrobić. Szanuję to, ale jeżeli teraz zostałbym zapytany, czy mamy rozegrać ten mecz, odpowiedziałbym, że nie. To nie jest mi potrzebne. Ważny jest mecz z Mołdawią, bo za starcie z Niemcami nie dostaniemy punktów – powiedział Santos w rozmowie z TVP Sport.

Reklama

Santos: To nie ma najmniejszego sensu

To na pewno nie będzie test. Oni prezentują inny styl. Niemcy nie grają tak, jak Mołdawia. To zupełnie coś innego niż to, do czego będę przygotowywał piłkarzy przed meczem z Mołdawią. Testem byłoby zagranie z drużyną o stylu podobnym do najbliższego eliminacyjnego rywala. To nie ma najmniejszego sensu – dodał selekcjoner i zapowiedział, że będzie oszczędzał kluczowych zawodników.

Nie będę ryzykował wyjścia z grupy i kwestii zakwalifikowania się do mistrzostw Europy przez mecz z Niemcami. Muszę być skoncentrowany na spotkaniu z Mołdawią – powiedział Santos.