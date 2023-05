Podopieczni trenera Marcina Włodarskiego od początku przeważali w starciu z Walią, ale byli nieskuteczni, co zemściło się w 82. minucie. Frederick Issaka dośrodkował do Gabriele Biancheriego, który głowa skierował piłkę do bramki. Następnie Iwan Morgan strzelił dwa gole w odstępie dwóch minut.

W drugim meczu grupy A Irlandia pokonała Węgry 4:2. Biało-czerwoni w poprzednich spotkaniach pokonali Irlandię 5:1 i Węgry 5:3. Polacy i Irlandczycy zdobyli po sześć punktów i awansowali do 1/4 finału.

W innych grupach rywalizują: Hiszpania, Włochy, Serbia i Słowenia (grupa B), Portugalia, Francja, Niemcy i Szkocja (grupa C) oraz Chorwacja, Holandia, Anglia i Szwajcaria (grupa D). Po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy wywalczą awans do ćwierćfinałów. Od tej fazy rywalizacja odbywać się będzie w systemie pucharowym.

Tytułu mistrzowskiego bronią Francuzi. Turniej zakończy się 2 czerwca.

Mistrzostwa Europy są jednocześnie kwalifikacjami do tegorocznych mistrzostw świata U-17, zaplanowanych na 10 listopada – 2 grudnia w Peru. Dostaną się do nich wszyscy półfinaliści Euro oraz zwycięzca barażu pomiędzy dwoma przegranymi ćwierćfinalistami z najlepszym dorobkiem po fazie grupowej.

Polska - Walia 0:3 (0:0)

Skład reprezentacji Polski: Axel Holewinski - Piotr Kowalik, Nico Adamczyk, Michał Gurgul - Filip Wolski (56. Krzysztof Kolanko), Szymon Kądziołka (46. Karol Borys), Igor Brzyski, Filip Rejczyk (46. Maksymilian Sznaucner), Krzystof Kurowski (46. Jakub Krzyzanowski) - Oskar Tomczyk (70. Mike Huras), Daniel Mikołajewski.