Hiszpański dziennik “Sport” wyróżnił w poniedziałek Mateusza Skoczylasa, piłkarza reprezentacji Polski do lat 17, która zakwalifikowała się do półfinału mistrzostw Europy w tej kategorii wiekowej na Węgrzech. We wtorek o godz. 16.30 biało-czerwoni zagrają z Niemcami.

16-letni Skoczylas zdobył dotychczas trzy bramki w turnieju - dwie z Irlandią na inaugurację (5:1) i jedną z Węgrami (5:3). Nie zagrał w ostatnim meczu fazy grupowej - z Walią (0:3), gdy Polska była już pewna awansu. W ćwierćfinale podopieczni Marcina Włodarskiego pokonali Serbię 3:2. Reklama Wydawany w Barcelonie dziennik zaliczył polskiego napastnika do grona 12 najlepszych graczy tego turnieju, podkreślając, że zawodnicy ci mają zadatki na bycie w przyszłości gwiazdami światowej piłki nożnej. Wejście Polaków do półfinału dużą niespodzianką Reklama W ocenie dziennika "Sport" wejście Polaków do półfinału to duża niespodzianka, a Skoczylas równie miło zaskoczył swoją postawą kibiców. "Gra w reprezentacji Polski jako +9+ (...), a na co dzień występuje w Zagłębiu Lubin. W turnieju zdobył już trzy bramki" - przedstawił polskiego juniora "Sport", wskazując na inne atuty pochodzącego z Podkarpacia podopiecznego trenera Włodarskiego. "Skoczylas prowadzi bardzo mocną grę…" "Skoczylas prowadzi bardzo mocną grę, jest bardzo agresywny w sytuacjach strzeleckich oraz dobrze odczytuje wydarzenia w polu karnym" - oceniła polskiego zawodnika hiszpańska gazeta sportowa. Reklama W gronie dwunastu najbardziej obiecujących piłkarzy reprezentacji do lat 17 hiszpański dziennik umieścił m.in. reprezentujących Niemcy Parisa Brunnera i Roberta Ramsaka, Francuza Saimona Bouabre, a także Hiszpanów: Jona Martina, Raula Jimeneza i Paua Prima. Polska w półfinale ME U17! Biało-czerwoni pokonali Serbię! Zobacz również Piłkarska reprezentacja Polski do lat 17 we wtorek zmierzy się w meczu o finał z Niemcami - początek spotkania w Felcsut o godz. 16.30. W drugim półfinale Francja zagra wieczorem z Hiszpanią. Finał młodzieżowego turnieju na Węgrzech odbędzie się 2 czerwca.